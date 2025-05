Juanma Moreno cree que Pedro Sánchez podría intentar hacer coincidir las elecciones generales y las andaluzas

«Están más cerca que lejos ahora mismo». Así se refirió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a una próxima convocatoria de ... elecciones generales en una entrevista en Onda Cero. Moreno incluso no descartó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trate de hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas andaluzas, siempre que «se encuentre en condiciones de aguantar un año más», dijo en refeencia a Sánchez.

Moreno aseguró estar preparado y sin miedo en caso de un adelantamiento electoral que buscaría movilizar al electorado de izquierdas también en Andalucía y dijo que no le preocupa si su competencia es «una vicepresidenta ausente», en referencia a María José Montero.

el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A también habló sobre el liderazgo de Feijóo en el PP. Dijo que no ve a «'a priori' a nadie destacado en el horizonte» que pueda disputar a Alberto Núñez Feijóo el liderazgo del PP nacional en el próximo Congreso que la formación va a celebrar los días 5 y 6 de julio en Madrid, así como se ha declarado «partidario» de «revisar» el sistema de 'primarias' con doble vuelta que aprobó el Partido Popular de Mariano Rajoy en 2017, al entender que contiene «errores».

Moreno ha defendido que este próximo Congreso del PP «tiene que servir para plantear las líneas de futuro de un proyecto político central en la vida política y pública» española, y que es «la única alternativa posible a estos ya siete años de 'sanchismo'».

En esa línea, el presidente del PP-A ha señalado que se trata «de afinar los equipos, de avanzar sobre los aciertos, identificar los errores y evitarlos, y también formalizar lo que es el planteamiento programático del Partido Popular» de cara a las próximas elecciones generales, que Moreno ha dicho estar «convencido de que están más cerca que lejos».

El presidente de la Junta ha defendido que la dirección del PP nacional cuenta ahora con «un gran equipo» que ha hecho «un gran trabajo, y prueba de ello es que desde que Feijóo llegó a la presidencia del PP ha mejorado ostensiblemente todos los resultados» del partido, «ha ganado» elecciones autonómicas y locales, así como las generales de julio de 2023 y las europeas de junio del año pasado, y ha realizado «un trabajo importantísimo».

«Pero al final la sociedad española es muy exigente, y los partidos políticos somos muy exigentes, y nosotros siempre estamos en la búsqueda, digamos, de la mejora, de la perfección, en una búsqueda constante de intentar afinar», ha apostillado Juanma Moreno, que a renglón seguido ha defendido que Feijóo, «como candidato que va a ser» a la reelección como presidente del PP, «tiene la libertad» para proponer «a los compromisarios y afiliados del PP el equipo que él considera más oportuno».

Preguntado por si da «por hecho» que no se va a presentar nadie para competir con Feijóo por el liderazgo del PP y para encabezar la candidatura del partido a las próximas elecciones generales, Moreno ha respondido que, «'a priori', no ve a nadie en el horizonte destacado o que tenga posibilidades de optar a esa presidencia», porque Feijóo «está clarísimamente consolidado como líder del Partido Popular», ha añadido antes de precisar, no obstante, que «hay que esperar hasta que el Congreso se produzca» y «que hablen los afiliados, que son los que al final tienen la última palabra en cualquier decisión en un proceso congresual».