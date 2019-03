Díaz insiste en que el PSOE andaluz es y será el «tronco» del PSOE de España Díaz, en el congreso de Juventudes Socialistas de Andalucía. :: efe EFE GRANADA. Lunes, 25 marzo 2019, 00:56

La secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, volvió a negar ayer domingo que dirigentes de su federación vayan a impulsar un partido federado para tener una menor dependencia de la dirección nacional, y repitió la idea de que el PSOE-A «fue, es y será el tronco del PSOE de España».

Díaz hizo estas consideraciones, a preguntas de los periodistas, antes de clausurar en Granada el congreso extraordinario de Juventudes Socialistas de Andalucía. «Siento que el PSOE de Andalucía es el tronco del PSOE de España, lo ha sido, lo es y lo va a seguir siendo», resumió Díaz.

Quitarse «la espinita»

La expresidenta de la Junta confió en que las próximas elecciones generales permitirán quitarse «la espinita del 2 de diciembre» y dijo que los socialistas llegan a estos comicios con toda «la energía, la ilusión y la fortaleza».

Susana Díaz también apuntó que en las últimas semanas ha pulsado que la gente no quiere que en España se repitan los resultados de las elecciones andaluzas, en las que el PSOE ganó pero no pudo formar gobierno. «La gente no quiere que pase lo que ha pasado en Andalucía, que se junte la derecha con la extrema derecha y que arrase con lo que hemos conseguido en estos años de autonomía en nuestra tierra», destacó Díaz.