Los colegios e institutos de Andalucía vuelven a la normalidad este miércoles y se espera que también los comedores La Junta asegura que los centros facilitarán un «menú alternativo» en caso de que no se pueda garantizar la seguridad alimentaria por los cortes de luz

Enrique Miranda Málaga Martes, 29 de abril 2025, 21:57

Tras un martes, día después del apagón, con los centros educativos funcionando a medio gas y sin poder dar clases como tal, este miércoles los colegios e institutos de Andalucía ya volverán a la normalidad. La Junta de Andalucía ya ha trasladado hoy esta información a los centros, equipos directivos y familias a través de los programas Séneca e Ipasen y se espera que ya todo este miércoles funcione con normalidad en los centros.

«Una vez desactivada la declaración de emergencia nacional, a partir de este miércoles 30 de abril se recupera la actividad lectiva presencial en los centros educativos andaluces», asegura la Junta en un comunicado. Además, se espera que los comedores también funcionen con normalidad, ya con el suministro eléctrico funcionando prácticamente sin problemas en la mayoría de los colegios. «En relación al servicio de comedor, se prestará siempre que sea posible garantizando la seguridad alimentaria del alumnado. En caso de que no haya certeza se procurará un menú alternativo», asegura el comunicado de la Junta. «Agradecemos el enorme esfuerzo de toda la comunidad educativa en una situación compleja, especialmente al personal docente y no docente y a los equipos directivos», concluye.

Este martes los estudiantes volvieron a clase, pero sin actividad lectiva, según decretó el Gobierno. Es decir, los colegios estuvieron abiertos para atender al alumnado, pero sin dar clases, por considerar que muchos estudiantes no iban a poder acudir a los centros. Eso provocó que muchas familias directamente no llevasen a sus hijos o que incluso los alumnos salieran en mitad de la jornada con autorización de sus padres, como ocurrió en muchos institutos. Será una semana muy corta en los centros escolares, pues ya que el jueves ya no habrá clases por el festivo del 1 de mayo y varias provincias hacen además puente (Málaga, Granada, Jaén, Almería, Cádiz y Córdoba), por lo que el viernes tampoco abrirán los centros.