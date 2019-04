Bartleby en San Telmo Andalucía Superstar Queda claro, hasta para el más torpe, que no se puede pretender obtener resultados diferentes realizando una y otra vez las mismas ecuaciones CRISTÓBAL VILLALOBOS Miércoles, 10 abril 2019, 00:43

A la anunciada bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, promesa electoral de obligado cumplimiento, Moreno ha sumado la reducción del tramo autonómico del IRPF y de otros impuestos, con el horizonte puesto en una bajada continua de la presión fiscal que deberá igualarnos en materia impositiva con la Comunidad de Madrid, sacándonos de lo que ayer el portavoz Bendodo calificó de «infierno fiscal».

Bartleby, personaje de un relato de Herman Melville, era un oficinista cuya personalidad destacaba por una indefectible atracción por la nada, una pulsión negativa que, ante cualquier propuesta o demanda, le llevaba siempre a contestar de la misma manera: «Preferiría no hacerlo».

En los últimos lustros la administración andaluza ha sido un 'bartleby' gigantesco preocupado por no hacer nada que pudiese poner en peligro un statu quo que beneficiaba electoralmente al Partido Socialista. Queda claro, hasta para el más torpe, que no se puede pretender obtener resultados diferentes realizando una y otra vez las mismas ecuaciones. El nuevo Gobierno, con la generación de empleo como objetivo, debe mantener una actitud valiente, pues los males finiseculares andaluces reclaman soluciones audaces que nos saquen del atraso en el que estamos sumidos en muchos sectores.

No puede permitirse el Gobierno de coalición convertirse en un nuevo 'bartleby' de San Telmo. Los anteriores, por no hacer, no ejecutaron siquiera los 6.000 millones en fondos europeos que tanto bien podrían haber hecho, si hubiesen sido bien gastados. Esta bajada de impuestos, que no debe quedarse solo en lo anunciado este martes tras el Consejo de Gobierno, se une a otros planes de urgencia, como al ya en marcha para reducir las listas de espera sanitarias o, en un ámbito local, los que intentarán aliviar los problemas de acceso al PTA o el atraso en las obras del metro malagueño.

Alguna de estas medidas podrán no alcanzar sus objetivos, pero intentar solucionar problemas que se daban por irresolubles ya es un paso importante para luchar con el conformismo que nos ha caracterizado como región en los últimos tiempos. Le toca mover ahora ficha a Ciudadanos que, con las competencias en materia de regeneración bajo el mandato del Vicepresidente, Juan Marín, debe reducir de forma drástica el gasto improductivo y no limitarse a los recortes puntuales anunciados hasta ahora que son, a todas luces, insuficientes.

Así mismo, se esperan también planes de choque en Educación, de más calado que el refuerzo educativo propuesto por el consejero Imbroda para este verano. Economía, Sanidad y Educación son sin duda los tres ámbitos en los que los andaluces reclaman mayores reformas.

Los primeros 100 días de gobierno se acercan con una inminente prueba de fuego para el gabinete andaluz: la aprobación de los presupuestos de 2019, que el PSOE dejó en la lista de asuntos pendientes, y sin los que nada de lo anterior es posible. La intención de Moreno de entregarlos antes de las elecciones puede verse entorpecida por el propio ambiente electoral, que dificultará las imprescindibles negociaciones en un Parlamento fragmentado y en campaña.