Los puertos privados vuelven a recurrir las tasas de la Junta tras año y medio de negociación fallida

Los puertos deportivos privados andaluces retoman las movilizaciones en los juzgados contra las tasas que deben abonar a la Junta de Andalucía por las concesiones tras dar por fallida una negociación con el Ejecutivo andaluz que se ha prolongado durante año y medio. En declaraciones a SUR, el presidente de la Asociación Marinas de Andalucía, que representa al 90% de los recintos privados en la región, José Carlos Martín, adelanta que ya se están recurriendo en los tribunales las tasas que desde el Gobierno regional se les ha girado correspondientes a los ejercicios de 2015 y 2016. «Estamos en la misma posición de hace año y medio. Tenemos la sensación de que lo único que han hecho es entretenernos, hacer que la negociación dure mucho para no llegar a nada», explica.

Piden el traspaso de la gestión de los recintos a Turismo «Para la Consejería de Fomento los puertos somos solo un objeto de recaudación». De manera contundente se expresa el presidente de Marinas de Andalucía, colectivo que agrupa al 90% de los puertos privados andaluces, a la hora de tocar un asunto en manos de una decisión política. El sector, como recuerda José Carlos Martín, lleva tiempo reclamando que la gestión de los recintos náuticos salga del amparo de la Consejería de Fomento y pase a manos de Turismo. «Una vez que el puerto está construido, somos un producto turístico. Recibimos clientes, nacionales y extranjeros. Es gente que viene de vacaciones. Somos un escaparate y tenemos más en común con un hotel o un chiringuito que con una carretera, que es de lo que se ocupa Fomento», defiende el sector, que afirma sentirse «desamparado» por el departamento del que dependen.

El conflicto abierto entre los recintos náuticos de titularidad privada y la Consejería de Fomento, de la que depende la Agencia pública de Puertos de Andalucía (APPA),no es nueva. Suma ya más de una década de andadura y alrededor de 800 recursos contenciosos en los juzgados. La patronal reitera que el canon es «abusivo», a pesar de que ha experimentado una rebaja desde que comenzaron las denuncias, y que además fue anulado por el Tribunal Supremo hace ya dos años.

En 2014 el alto tribunal les daba la razón al declarar nulo el decreto que regulaba un canon que en algunos casos llegó a disparar la factura. Uno de los ejemplos más llamativos fue el del Puerto Deportivo de Marbella, donde se pasó de 7.000 euros anuales a 380.000 euros. En Puerto Banús, la subida aplicada en 2007 incrementó el canon de 118.000 euros a 1.080.000 euros.

Para el presidente de Marinas de Andalucía, José Carlos Martín, «la Administración Pública ha iniciado una nueva agresión contra los puertos deportivos al enviar una notificación de nuevas tasas no pactadas y amparadas en el decreto ley 14/2014 que continúa siendo un fraude para todos los usuarios y adolece de carácter Constitucional, como ya ocurriera con el anterior decreto 371/2004, declarado nulo por el Tribunal Supremo en julio de 2014».

El sector insiste en que la ley vigente, aprobada por urgencia, no resuelve el problema ni corrige lo dictaminado por el Supremo. «El problema en esta ocasión, como venimos denunciado y reconoció el Tribunal Supremo, es que no se justifica ese incremento del canon. Los puertos no decimos: cóbrenos esto. Sino: justifiquen ustedes que la tasa que debemos pagar es la que dicen», apunta el portavoz del sector, quien añade que el decreto ley 14/2014 «lo único que hace es garantizar que se puede seguir recaudando, dado que el anterior está recurrido en los tribunales».

Tras el espaldarazo de la justicia a los recursos contra las tasas aplicadas de 2006 a 2012, la patronal de los puertos deportivos recurrió igualmente las cursadas en los dos ejercicios posteriores (2013 y 2014) y ahora repiten con las correspondientes a 2015 y 2016.

Desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) se insiste en que el canon no se puede dejar de cobrar tras cada año devengado, ya que de no hacerlo se estaría incurriendo en un incumplimiento de la legislación al tratarse de un impuesto de una administración.

El sector anuncia que trasladará la batalla que ya libran en los juzgados al propio Parlamento Andaluz. Para ello, aseguran, no irán solos. Sumarán los apoyos de otros colectivos afectados por la subida de tasas, como lonjas o clubes náuticos. «Tenemos la esperanza de ganar en los tribunales pero también de convencer al Parlamento y decirle: oiga, que el anterior gobierno aprobó un decreto ley para que la APPA pueda seguir cobrando, pero que no soluciona el conflicto».