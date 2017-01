Raúl Jiménez dejará el Área de Sostenibilidad si se municipaliza Limasa

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha afirmado este martes que dejará el Área si se municipaliza Limasa, que es el modelo por el que apuesta el alcalde. "Hay que ser coherente. No se puede vender algo en lo que no se cree", ha asegurado el edil, quien ha reiterado: "No me sentiría cómodo gestionando la empresa". "Creo que puede funcionar mejor el modelo privado", ha remarcado. En cualquier caso, sí que ha asegurado que respetará la decisión de Francisco de la Torre a la hora de votar en el Salón de Plenos el modelo futuro de Limasa.

> Las discrepancias internas se acentúan en el equipo de gobierno del PP. Hasta el punto de que hasta el propio portavoz del grupo popular, Carlos Conde, también ha abogado por un modelo en el que parte del servicio esté en manos privadas.

Pese al envite que se le presenta al alcalde en su camino hacia la municipalización de la limpieza viaria y la recogida de residuos, ambos ediles han tratado de darle normalidad al hecho de que existan voces diferentes en el seno del grupo municipal del PP. "13 personas no tienen por qué opinar lo mismo. Además, al alcalde tampoco le he oído una opinión definida, sino que está explorando las distintas opciones para tomar la mejor decisión", ha comentado Jiménez. Respecto a su opinión particular, el edil de Sostenibilidad Medioambiental ha explicado que "en aras del consenso" sí que contemplaría que el servicio de recogida de basuras fuera público, pero no la limpieza viaria "que es el más importante, que dejaría en manos privadas porque los mecanismos de control son más difíciles de ejercer siendo municipal".