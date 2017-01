Rodríguez Braga: «Es un circo para tapar el 'caso Gürtel' o el del Yak-42»

Visiblemente cansado pero aparentemente tranquilo, el ex secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, se mostró a la salida del juzgado molesto por la magnitud de la operación llevada a cabo el pasado martes y que concluyó con su detención y la de otros cinco compañeros. Tildó el operativo de "circo" e, incluso, lo atribuyó a una estrategia para "tapar otras cosas" como los "casos Gurtel o Yak-42".

Tras quedar en libertad después de más de 24 horas retenido en los calabozos y pasar a disposición judicial, el ex sindicalista reconoció estar "muy extrañado" por lo ocurrido y advirtió de que la central estudiará lo ocurrido "porque da la sensación de que viene de muy arriba".

Rodríguez Braga mantiene que la organización ha venido colaborando con la justicia desde un primer momento y lo seguirá haciendo, "porque no hay nada que ocultar y hemos entregado todo lo que nos han pedido", por lo que dijo no comprender "esta parafarnalia".

Añadió que se quiere "humillar y poner en evidencia" a las personas "trabajadoras y humildes". Volvió a defender la "legalidad" con la que el sindicato gestionó las ayudas recibidas por parte del Gobierno del Principado para ofrecer los cursos de formación, hasta el punto de que, indicó, "resistimos cualquier comparación que se haga con otras entidades que ofrezcan formación". "No tenemos nada que ocultar ni nada de lo que avergonzamos", añadió, al tiempo que se mostró confiado en que lo ocurrido no ponga en riesgo el "prestigio" del sindicato, "aunque eso no quiere decir que no sea lamentable".