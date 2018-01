El agravio reincidente de la Junta con la Orquesta Filarmónica de Málaga Concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Teatro Cervantes. / Sur Tras la polémica del pasado año, el presupuesto autonómico aumenta un 10% para la orquesta malagueña, mientras que la subida para la de Sevilla alcanza el 33,5% FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 25 enero 2018, 00:33

No es una situación nueva. El presupuesto del pasado año ya levantó polémica cuando la Junta de Andalucía subió una media del 9% a todas las orquestas de Andalucía en las que participa –Sevilla, Granada y Córdoba–, excepto a la de Málaga, cuyo aumento se quedó en un 4,5%. Finalmente la intervención del partido Ciudadanos en la negociación de los presupuestos autonómicos fue fundamental para que se corrigiera e igualara ese porcentaje. Pero un año después se ha vuelto a repetir la situación con sus matices. Esta vez, tres de las grandes formaciones de música clásica de Andalucía, incluida la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), experimentan una subida lineal del 10%, mientras que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) registra un incremento más pronunciado del 33,5%. En ingresos esta diferencia se traduce en que la hispalense contará con 800.000 euros más en su presupuesto, mientras que la subida a la malagueña se queda en 225.956 euros.

El PP denuncia el diferente trato y llevará una Proposición No de Ley al Parlamento para que se equiparen todas las orquestas andaluzas

Esta situación ha sido confirmada a SUR por el gerente de la OFM, Juan Carlos Ramírez, que ayer señaló que, aunque la Junta ha aumentado en los últimos dos años su aportación, «nos gustaría que todas las orquestas fueran tratadas por igual». De esta forma, explicó que mientras la orquesta malagueña tiene que seguir «ajustándose al presupuesto, los 800.000 euros destinados de incremento para la ROSS le permiten alcanzar la situación de precrisis» y recuperar los ingresos de hace una década.

Los números 225.956 euros es el aumento del presupuesto de la OFM por parte de la Junta (10%). En el caso de Sevilla esa subida es de 800.000 euros (33,5%). 5,2 millones de euros es el presupuesto total de la OFM para 2018. Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía comparten la mayor parte de la financiación con 2,5 millones cada una.

Así, la Orquesta Filarmónica de Málaga recibirá de la Consejería de Cultura este año 344.858 euros menos que en el año 2007 –cuando estalló la recesión económica–, mientras que la de Sevilla percibirá 4.000 euros menos que entonces. Según los datos del gerente de la OFM, la Junta llegó a aportar hasta tres millones de euros anuales a las arcas de la Filarmónica, mientras que este año esa aportación es de 2.485.000 euros, lo que supone, no obstante, un incremento del 10% con respecto a 2017 cuando ingresó 2.259.557 euros.

El presupuesto total de la orquesta malagueña para 2018 se eleva a 5,2 millones de euros, de los que 2,5 millones son aportados por el Ayuntamiento de Málaga que financia la OFM al 50% con la Junta de Andalucía. El resto de ingresos proceden de la venta de entradas y otras actividades.

Proposición parlamentaria

Ante la diferencia de trato económico entre orquestas por parte de la Junta de Andalucía, la parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña criticó que la Consejería de Cultura «beneficia en su presupuesto de 2018 a una orquesta andaluza por encima del resto, lo que genera un importante agravio comparativo». Por ello, anunció que el grupo popular «presentará una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara autonómica para instar al Gobierno andaluz a la equiparación en las mejoras presupuestarias consignadas para las cuatro orquestas andaluzas –Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba–», al tiempo que preguntará a la Junta «cuáles son los criterios utilizados para beneficiar a una sobre el resto».

La Consejería de Cultura alega que la Sinfónica de Sevilla tiene una «situación diferente» a la de Málaga

Este periódico trasladó ayer a la Consejería de Cultura una consulta sobre la diferencia del aumento presupuestario entre las orquestas andaluzas y se limitaron a señalar que la subida del 33,5% a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla obedece a «una situación diferente» con respecto a la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta Ciudad de Granada y la Orquesta de Córdoba. Asimismo, remitieron a la próxima sesión del parlamento la semana que viene en la que se tratara la PNLpropuesta por el PP para la equiparación de las asignaciones.

En 2017, además del incremento de 200.000 euros a la ROSS, la Junta de Andalucía realizó una aportación extra de 800.000 euros a la orquesta hispalense debido a su crítica situación financiera. Para 2018, se ha consolidado en presupuesto una subida de 800.000 euros, que llama la atención por su diferencia con respecto a los aumentos del resto de formaciones musicales andaluzas.

Faltan 13 puestos

En este sentido, el gerente Juan Carlos Ramírez señaló que la OFM carece de deuda porque durante la crisis se aplicó un «plan de ajuste» que todavía tienen que mantener ya que presupuestariamente no se ha vuelto a los niveles de antes de la recesión económica. Así, señaló que el actual presupuesto no cubre toda la plantilla, ya que hay 13 puestos de músicos que no se pueden cubrir. Es el caso del contrabajista que «solo podemos contratar para los programas de temporada porque no hay dinero para más».

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral, recordó que, aunque por convenio la Junta y el Consistorio pagan los gastos de la OFM al 50%, «en los últimos años el presupuesto municipal ha sido mayor que el de la Consejería». Este 2018 es el primero en el que se han igualado las partidas autonómica y municipal. No obstante, al conocer la diferencia de la subida económica entre las orquestas andaluzas subrayó el «agravio comparativo» que supone y pidió «un trato igual que a la de Sevilla», ya que la Filarmónica malagueña también «tiene necesidades encima de la mesa» y la aportación «a todas las orquestas debería establecerse sin diferencias».