La avería de un ascensor en el Hospital Costa del Sol deja sin comer a cientos de pacientes

Cientos de pacientes del Hospital Costa del Sol de Marbella se quedaron sin almorzar el pasado sábado 3 de mayo por la avería del ascensor ... de transporte de alimentación. Según confirma a este periódico el centro hospitalario «se produjo una incidencia técnica» en dicho elevador lo que provocó «un retraso en la distribución a dos unidades de hospitalización». Igualmente, aseveran que «por motivos de seguridad alimentaria, tan pronto se restableció el servicio se llevó a cabo el reparto de la siguiente ingesta».

«Yo puedo comer sal y sólido pero muchas personas que hay aquí ingresadas están a base de caldos y menús especiales por lo que no les pueden traer los familiares un bocata de la cafetería. Había mucha gente quejándose por la situación», apunta uno de los enfermos afectados.

«Algunas áreas como la de Cardiología o Urología, entre otras, tienen la particularidad de que muchos pacientes estamos con aparatos y sueros conectados por lo que no tenemos movilidad y no podemos ir a comprar», señala José Victoria, quien, además, se ha quejado «de la comercialización que se hace con el agua pues apenas la reparten y tenemos que comprarla».

Otras personas ingresadas sin familiares en la habitación no podían optar a ningún alimento. «Es vergonzoso que en pleno siglo XXI se quede la comida secuestrada en un ascensor y tengan a la gente sin comer, especialmente, en un entorno tan vulnerable como es un hospital», añade Victoria. A esto se suma la queja de muchos de estos pacientes a la falta de personal.

Falta de personal

«Me está sorprendiendo la estancia en el hospital. Es la primera vez que me ingresan y, aparte de dejarme sin comer, hay pocos enfermeros y están muy sobrepasados», apunta otro afectado quien añade que «se demoraron en una de las curas porque tenían mucho trabajo y tuvieron que hacerme una limpieza especial porque se había pasado de tiempo, lo que supuso un dolor extra para mí».

Esta es una queja continua de muchos de los pacientes del Hospital Costa del Sol que ven cómo los profesionales no pueden abarcar todo el trabajo que les llega. En este sentido, cabe destacar que, a pesar de la amplicián de las instalaciones que han llegado ya casi al final de su ejecución, los servicios no se aumentan pues las obras no implican la contratación de más personal. A esto se suma que aún no han abierto tres centros de salud finalizados en Marbella.