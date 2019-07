La evaluación extraordinaria permite aprobar sin examen a un centenar de universitarios malagueños

«Estaba desesperado, agotaba las convocatorias y me veía sin la carrera»

La evaluación extraordinaria viene a solucionar situaciones un tanto extremas y desesperadas que se producían para los alumnos, que veían peligrar su carrera por alguna asignatura que no tenían manera de aprobar. Es la situación por la que pasó un joven estudiante del grado de Ingeniería en Tecnología Industrial. Prefiere mantener el anonimato, pues aún está matriculado en la Escuela de Ingenierías Industriales, terminando el trabajo fin de grado, y está realizando prácticas en una empresa. En su caso, como en muchos otros, se tiene aún cierto reparo en que se conozca que tiene un aprobado en una asignatura mediante evaluación extraordinaria, que supone en definitiva aprobar sin haber superado el examen.

Conoció la posibilidad de solicitar esta evaluación extraordinaria «por casualidad», no sabía de su existencia. Compañeros de la asociación de estudiantes de su escuela, a los que acudió para pedir ayuda en relación a esa asignatura que le quedaba atrancada, le informaron de la posibilidad de solicitar esta evaluación extraordinaria. La asignatura en cuestión era Resistencia de materiales, una de las que tiene mayor índice de suspensos en la Escuela de Ingenierías Industriales. «Me había presentado ya cuatro veces, y en algunos exámenes con más de un 4. Hablé con el profesor, pero no me daba el aprobado», indica. Se agotaban pues las convocatorias de exámenes (hay un máximo de seis) y no llegaba el aprobado. «Estaba ya un poco desesperado, pasaban las convocatorias y no llegaba al cinco, me veía con la carrera colgada por una asignatura», relata. En febrero del curso pasado le quedaban dos asignaturas y el TFG para terminar. «Aprobé una en la convocatoria de febrero, pero de nuevo me quedaba Resistencia de materiales», indica.

Es así como conoce por los compañeros representantes de alumnos la posibilidad de solicitar la evaluación extraordinaria. En su caso se deban los requisitos exigidos por la Universidad: él tiene más de un 5,5 de media en su expediente y la asignatura en cuestión arroja más de un 40 por ciento entre 'suspensos' y 'no presentados' en las convocatorias en las que él había obtenido la calificación de 'suspenso'. Recibir la carta en la que le informaban de que le daban la asignatura por aprobada «fue un tremendo alivio».

Ahora está inmerso en su trabajo fin grado, sobre una materia algo compleja, por lo que no podrá presentarlo en septiembre, como era su deseo. Además, está realizando las prácticas, por lo que tiene menos tiempo para dedicar a este proyecto final. Se muestra aliviado, y el recuerdo de estos malos ratos solo queda reflejado en su expediente: 'Aprobado (5) por evaluación extraordinaria', es el único testimonio de las dificultades por las que ha pasado.