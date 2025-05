Jiri Welsch y el recuerdo de Atenas 2007: «Fue la mejor experiencia de mi carrera»

Sentado con sus hijos a pie de pista, casi pasa desapercibido de no ser porque algunos empleados del club y personal del Unicaja se acercan ... a saludarlo antes del partido contra el Andorra del pasado domingo. Jiri Welsch nunca a ha roto su vínculo con Málaga. Miembro del equipo cajista que disputó la Final Four de Atenas en 2007, el alero checo reconoce estar alucinado con lo que está logrando la actual plantilla.

Welsch se escapa de vez en cuando a Málaga para visitar amigos y «lugares en lo que disfruto». De su etapa en el Unicaja le quedó un castellano perfecto y una vinculación fuerte con la ciudad y el club. Aquella clasificación para la Final Four de la Euroliga y todo lo que la rodeó la tiene gravada para siempre. «Creo que los mejores momentos fueron la clasificación, porque los cuartos de final fueron contra el Barcelona con aquel tercer partido en casa... Fue la primera vez que el club alcanzaba la Final Four y todos vivimos el momento como algo increíble. Estuvimos entre los cuatro mejores equipos de Europa. Para mí jugar aquella Final Four con el Unicaja es uno de los mejores recuerdos de mi carrera deportiva», rememoraba el checo en declaraciones a SUR.

Ampliar MARILÚ BÁEZ

Welsch llegó a Málaga como fichaje estelar después de la marcha de Garbajosa a la NBA. Fue una apuesta fuerte porque llegaba directamente de la NBA. Su rendimiento no fue nunca el de una estrella, pero sí el de un gran jugador de equipo. Ahora, retirado hace tiempo de las pistas sigue con sorpresa lo que está haciendo el Unicaja «Es increíble lo que este equipo está haciendo dentro y fuera de la pista. Les deseo mucha suerte, aunque el equipo tiene calidad, así que no le hace falta suerte. No sé si me ha sorprendido, pero la verdad es que ganar una vez puede ser fácil, pero hacerlo de forma continuada y en diferentes competiciones significa que hay un proyecto con mucha solidez. El equipo está bien dirigido, un buen entrenador, también un buen cuerpo técnico y gente preparada en la directiva. Creo que Málaga debe estar orgullosa de este equipo», explica.

El exjugador también de los Boston Celtics y el Estudiantes, entre otros equipos, sigue vinculado al baloncesto. Es el mánager de la selección absoluta de su país y ha gestionado ese torneo que acogerá el Carpena en agosto, pero también ha descubierto otra faceta que le permite seguir el baloncesto de otra forma, la de comentarista de televisión. «Damos muchos partidos de la Liga ACB en la televisión de mi país. Es algo que me encanta. A veces hablo con Berni, que lo hace aquí en España, sobre eso. Me mantiene cerca de la pista y lo disfruto mucho».

El excapitán del Unicaja es uno de los buenos amigos que Jiri Welsch hizo en Málaga durante su etapa en el Unicaja, donde compró una casa y donde se escapa de vez en cuando con su mujer y sus dos hijos. «Soy un checo raro, con pasaporte malagueño. Me encanta volver siempre aquí y mantener este contacto y seguir de cerca todo lo que está ocurriendo en el club. Tengo amigos aquí y vengo a sitios a los que me gusta venir y disfrutar», afirma.