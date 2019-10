Jaime Fernández se apunta para Valencia Jaime Fernández, durante un partido de la Eurocup esta temporada. / EFE El escolta mejora de sus molestias en el talón derecho y jugará el domingo ante el conjunto naranja JUAN CALDERÓN Viernes, 18 octubre 2019, 17:16

Luis Casimiro podrá contar con Jaime Fernández. El escolta del Unicaja completó parte del entrenamiento que el conjunto malagueño realizó hoy en Los Guindos y parece que podrá jugar el domingo (18.30 horas) ante el Valencia en la quinta jornada de la Liga Endesa. El equipo malagueño no se entrenó en el Palacio de los Deportes al estar ocupado por un concierto.

Fernández no se ha entrenado con normalidad en toda la semana y fue baja en la Eurocup ante el Galatasaray. Como se informó días atrás, el madrileño sufre una particular lesión en el talón derecho que le genera muchas molestias. El escolta padece un crecimiento anormal del talón y eso le genera una hinchazón, una bursitis casi crónica. La inflamación le produce rozaduras con la zapatilla y esto es bastante molesto.

Sin embargo, con el tratamiento de fisioterapia se consigue reducir y que pueda afrontar los partidos. Es probable que en un futuro no muy lejano tenga que pasar por el quirófano para corregirlo, pero eso es algo que no se contempla al menos esta campaña. Fernández no comenzó la temporada muy bien, pero poco a poco está alcanzando un gran nivel y ha sido clave en los cinco triunfos que acumula el cuadro malagueño.