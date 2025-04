Incidentes, sanciones, hinchas violentos e impagos; la historia reciente del AEK

El Unicaja tendrá el peor rival posible en la Final Four de la Basketball Champions League, el AEK. El triunfo del equipo griego en su ... eliminatoria de cuartos contra el Nanterre este miércoles le ha dado el premio doble, la clasificación para el torneo y ser anfitrión. Se trata de uno de los clubes históricos del baloncesto heleno que regresa al primer plano internacional después de años realmente complicados por impagos, sanciones y su problemática hinchada, que será mayoría en las gradas del Sunel Arena, donde se disputará la Final Four.

Después de años tumultuosos, el AEK está viviendo una temporada tranquila. En las últimas campañas, la actualidad del club fundado en 1924 ha estado plagada de malas noticias y una situación financiera que obligó a la FIBA a sancionarlo sin fichar. No hay que remontarse mucho en el tiempo para encontrar todos estos problemas. La pasada campaña el AEK comenzó con un ambicioso proyecto deportivo y contrató al exentrenador del Unicaja, Joan Plaza. El catalán duró sólo unos meses después de que los impagos a la plantilla y su cuerpo técnico hiciesen la situación insostenible. Plaza fue cesado y varios jugadores abandonaron el equipo. La situación llegó a tal punto que en abril de 2024 la plantilla se declaró en huelga y sólo la intervención del propietario impidió la incomparecencia y la pérdida de la categoría. Fue la culminación de un rosario de irregularidades contables, pues el histórico club llegó a acumular hasta 18 denuncias de jugadores en el Tribunal de Arbitraje de la FIBA (BAT).

Resulta llamativo que después de estos antecedentes, haya podido volver a conformar un equipo tan competitivo como el actual. Según comprobó SUR a día de hoy no hay denuncia alguna interpuesta en el BAT, por lo que está al día de los pagos con sus jugadores. Si esto no fuese así, habría sido imposible que llegase a estas alturas de la temporada con la plantilla al completo.

Lo más preocupante cara a la Final Four y para el Unicaja es la actitud de los hinchas del AEK. El rival del Unicaja no ha tenido una gran presencia de aficionados en las gradas de su pabellón esta temporada, pero no se perderán la cita en la que su equipo está a dos triunfos del título. Su historial de incidentes, bastante graves, es ilimitado. En la temporada 2022-2023, los hinchas del AEK lanzaron cohetes y piedras dentro del pabellón a los del Hapoel Jerusalén y la FIBA sancionó al club griego a disputar sus partidos de la siguiente campaña a puerta cerrada, además de imponerle una multa de 50.000 euros.

Esa misma temporada, unos 30 hinchas del AEK acorralaron y apalearon a seguidores del Reggiana. El resultado, tres partidos a puerta cerrada. El año pasado también hubo problemas, en este caso en un partido contra el Promitheas, que estuvo parado más de quince minutos. El lanzamiento de objetos al banquillo visitante le costó al AEK un partido a puerta cerrada y 25.000 euros de multa.

Como se ha explicado antes, los partidos durante la temporada no han tenido una gran asistencia, pero ahora, con un título en juego, llegan cientos de seguidores del equipo de fútbol del club, que están entre los más peligrosos de Europa. En este sentido, el dispositivo de seguridad para la Final Four será clave para que el torneo pueda desarrollarse con normalidad.