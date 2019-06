Nuevos problemas con Whastapp en algunos móviles a partir del 1 de julio Archivo. Reuters La aplicación de mensajería advierte de que podría no estar disponible para ciertos dispositivos con un sistema operativo concreto SUR Domingo, 23 junio 2019, 12:46

Si tienes un móvil con sistema operativo Windows Phone, los problemas con Whastapp aumentan. La aplicación de mensajería ya avisó que, a partir del 31 de diciembre, dejaría de dar soporte a los teléfonos con Windows Phone por una sencilla razón: la cuota de mercado de este sistema operativo es prácticamente cero en España en los últimos trimestres.

No obstante, esta plataforma, abandonada por Microsoft por no poder hacer frente al desarrollo y evolución de iOS y Android, está presente en muchos dispositivos móviles.

Al hecho de que Whastapp haya decidido no dar soporte a estos teléfonos (lo que no significa que deje de funcionar en ellos, sino que algunas de sus funciones sí podrían dejar de hacerlo en cualquier momento), se suma ahora que, a partir del 1 de julio, «es posible» que la aplicación ya no esté disponible en la tienda digital Microsoft Store.

Windows Phone no es la única plataforma que dejará de contar con el apoyo de WhatsApp. En la versión de Android Gingerbread 2.3.7 o anterior -lanzada en 2010- y en las versiones anteriores a iOS 7 -lanzada en 2013- tampoco se podrán crear nuevas cuentas ni volver a verificar las ya existentes a partir del próximo 1 de febrero de 2020.