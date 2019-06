Del actor laureado al médico acolerado Stan Laurel y John Snow Albas y ocasos Tal día como hoy nacía Stan Laurel, «El Flaco», quien junto a Oliver Hardy «El gordo» maridaría uno de los dúos cómicos más famosos del séptimo arte, y moría John Snow, padre de la epidemiología a quien no hay que confundir con el Jon Nieve de Juego de Tronos MARÍA TERESA LEZCANO Domingo, 16 junio 2019, 00:48

Dieciséis de junio de 1890, Ulverston, Inglaterra. Nace Arthur Stanley Jefferson, quien con el seudónimo de Stan Laurel y el apodo españolizado de «El Flaco» maridaría junto a Oliver Hardy «El Gordo» uno de los dúos cómicos más famosos del séptimo arte desde la etapa muda hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Tras debutar teatralmente en su país natal junto a Charles Chaplin, Laurel recaló en la meca del cine, donde no encontró su lugar hasta que el director de Roach Studios tuvo la ocurrencia de emparejarlo artísticamente con Oliver Hardy, con quien protagonizaría una ingente cantidad de cortometrajes mudos, incluyendo «La batalla del siglo», que pasaría a la posteridad hollywoodense por contener la mayor batalla de tartas jamás filmada.

Después llegarían el cine sonoro y hasta el Technicolor, y la que actualmente es considerada como la mejor película del tándem humorístico, «Sons of the desert», traducida al español como «Compañeros de juerga», ya se sabe que Spain is different. Del Roach Studio pasarían a la 20 th Century Fox y a la MGM, aunque en la salud de ambos se iban produciendo goteras diversas y, mientras Laurel iba resistiendo los envites salutíferos, Hardy sufrió un derrame cerebral masivo del que nunca se recuperaría.

Tras Laurel y Hardy llegó Laurel sin Hardy y el superviviente del dúo decidió no volver a actuar, si bien siguió escribiendo guiones y gags para otros cómicos y en 1961 fue Laurel laureado por un Oscar honorífico a toda su carrera, galardón que recogió en su nombre su amigo Danny Kaye ya que el homenajeado se encontraba ya con la mirada tan enfocada al más allá que poco después perdía la visión del ojo izquierdo y tres años más tarde la vida. En su funeral, celebrado en la iglesia de los Hills de Glendale, leyó su protegido y amigo Dick Van Dyke el correspondiente panegírico, «Los pasillos del cielo estarán sonando con risas divinas», y en la ciudad natal de Laurel sigue abierto un Museo de Stan y Ollie, donde además de revisitar su filmografía se pueden adquirir en el consuetudinario Gifts Shop una taza o una camiseta con las sonrisas hardylaurescas. See you later.

John Snow 15-3-1813 16-6-1858

Treinta y dos años antes del nacimiento ulverstonés de Stan Laurel, moría en Londres John Snow, a no confundir con el Jon Nieve de Juego de Tronos ya que, si bien el segundo atemperó la cólera de la televisiva canción de hielo y fuego, el primero hizo lo propio con el cólera infecto-contagioso originado por la bacteria vibrio cholerae. Originario de la inglesa ciudad de York, el doctor Snow sería nombrado Sir tras anestesiar a la reina Victoria herself en el parto de su hijo Leopoldo, que al ser el octavo ya había sedimentado tras de sí una considerable experiencia de dolor físico, hasta tal punto que cuando John Snow adormeció las reales partes de su graciosa majestad, logrando que Leopoldo asomara sin que su soberana madre, en la beatitud vaporosa del éter, se apercibiera de que acababa de alumbrar por octava vez, Queen Victoria decidió que el médico mago bien merecía un título nobiliario.

Sin embargo, como no solo de títulos vive el hombre y menos cuando es médico, siguió el doctor Snow con su carrera de epidemiología cuando la epidemiología no existía aún por la más que obvia razón de que habría de ser John Snow quien la abanderara. Corría el otoño de 1848 y mucho más corría por Londres la bacteria vibrio cholerae y, mientras la totalidad de la profesión médica suscribía como transmisora de la enfermedad la teoría miasmática que aseguraba que el cólera era literalmente aventado de un lado para otro, Sir Snow comenzó a trazar un mapa de la epidemia, descubriendo que la mayor parte del foco colérico se hallaba en una zona londinense de apenas medio kilómetro de diámetro y que, oh sorpresa, en el centro del centro del mapa acolerado se hallaba la bomba de agua de Broad Street y que por consiguiente la enfermedad no se transmitía a través del aire sino del agua infectada.

A Snow le costó lo suyo que las autoridades accedieran a cerrar la fuente de marras, ya que la teoría miasmática había calado hondo en las mentes victorianas, aunque la bomba no tardaría en ser reactivada y no sería hasta dieciocho años más tarde, cuando Snow llevaba ya ocho criando malvas nevadas en el cementerio de Brompton, cuando, coincidiendo con la cuarta epidemia colérica de Londres, se confirmó la veracidad de sus teorías, y una década después cuando Robert Koch aislaría y cultivaría la huidiza vibrio cholerae. En memoria de John Snow fue instalada en 1992, muy cerca de su ubicación original, una réplica de la bomba de agua que encolerizó de cólera masculino el Londres victoriano, y junto a ella se encuentra el John Snow Pub, donde el visitante puede tomarse una pinta a la salud del paradójicamente abstemio padre de la epidemiología. Cheers to y ́all.