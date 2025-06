Torremolinos resurge bailando

Víctor Rojas Martes, 3 de junio 2025, 11:19 Comenta Compartir

Supremme de Luxe 'Shantay, te quedas', por favor, siempre en Torremolinos

La presentadora de 'Drag Race España' viene con ganas de liarla en el escenario. No sólo actuará, también será la pregonera de la décima edición del Pride de Torremolinos en la noche del jueves 5 de junio. ¡¡Con dos tacones!!

Merche Abre tu mente... y tus oídos para vivir el Pride con ella

Hola, ¿qué tal estás?Sí, es Merche. La artista gaditana llega al centro cultural Pablo Ruiz Picasso la noche del jueves 5 de junio para cantar junto a Torremolinos sus grandes éxitos. ¿Nos dará una de cal y otra de arena?

Ladilla Rusa Estamos más enamorados de ellos que Josema de los coches del pasado

Una fiesta sin ellos no tiene sentido. Porque ellos son la fiesta. Sus temazos electrónicos y sus letras pegadizas no pueden faltar en la noche del 5 de junio. No se lo va a perder ni 'Macaulay Culkin'.

La Prohibida Una institución del mundo drag de España

Un Pride de Torremolinos sin la actuación de La Prohibida no sería lo mismo. Es una de las artistas más reconocidas de este ámbito y el público lo sabe bien. Se podrá disfrutar el jueves 5 de junio.

Regina Varanski Como Ana Mena: de Torremolinos p'al mundo

La artista malagueña será la encargada de traducir las presentaciones más importantes al inglés para todos los visitantes extranjeros que cada año acuden al Pride de Torremolinos durante las tres noches. Y será también la representación trans sobre el escenario.

Xenon Spain La estrella que ilumina el Pride de Torremolinos

No se concibe un Pride sin Xenon Spain. Su humor, arte y glamour hacen que esta artista se haya convertido en una de las presentadoras fijas de este evento. En esta edición la veremos en la noche del jueves 5 de junio.

Xenon Spain e Iván Gelibter.

Iván Gelibter El repetidor que el Pride de Torremolinos espera

El año pasado se estrenó como presentador y ya no se baja de las tablas del centro cultural Pablo Ruiz Picasso. El periodista y redactor jefe de esta revista regresa con 'looks' más impresionantes y alguna que otra sorpresa. Será maestro de ceremonias durante las tres noches.

Sonia y Selena Las reinas de siempre se coronan en Torremolinos

Con ellas vamos a bailar como antes. Como cuando eran las reinas. Un reinado que mantienen gracias a sus pegadizas y bailables canciones que ya forman parte de la cultura pop de España. Sonia y Selena actuarán en la noche del viernes 6 de junio.

Salma La creadora del 'go, lesbians, go' no podía faltar

La malagueña aterriza en el Pride de Torremolinos tras su paso por Operación Triunfo. Un concurso en el que no dejó de dar visibilidad a las mujeres del colectivo. Ahora, con un estilo propio, viene a deleitar al público de su tierra en la noche del viernes 6 de junio.

Pink Chadora ¿Qué tal bonituras? Con ella, seguro que más que bien

Su inconfundible voz, sus 'looks' de infarto y su lado cómico han hecho de la Pink Chadora una de las drags más reconocidas de Málaga. Ella es una 'muñecota' rural que no deja a ninguna 'bonitura' de lado. La artista pisará con fuerza el escenario del Pride el viernes.

Estupenda Márquez La presentadora que divulga, que algo queda

Las mujeres siguen tomando presencia en el Pride de Torremolinos, esta vez de la mano de Estupenda Márquez. La divulgadora torremolinense se subirá al escenario para presentar en la noche del viernes 6 de junio.

Melody Una diva pisa el escenario del Pride para brillar

Ella es valiente. Ella es poderosa. Ella es como el jamón —de pata negra—. Ella es una diva. Ella lo es todo. Y no podía faltar en el Pride de Torremolinos. Es el plato fuerte, ese sorbete final que deja un estupendo sabor de boca. La artista pisará el escenario tras su paso por Basilea para dejar al público boquiabierto con su helicóptero, su arte y sus temazos en el momento final del Pride, en la noche del sábado 7 de junio.

Mayo Canta en junio, pero a él se lo perdonamos todo

En esta revista somos guapas, listas y alvaromayistas. El artista cuenta con su estilo propio con influencias de cantantes como Troye Sivan y promete dar un espectáculo que combinará baile y canciones en la noche del sábado 7 de junio.

Kelly Roller La drag patinadora que te lleva en una nube

Si de algo sabe Kelly Roller, es de animar una fiesta. Sus canciones, convertidas en éxitos dentro del colectivo LGTBI, sus improvisaciones y sus patines hacen que la artista de Torremolinos se haya convertido en un reclamo. Un reclamo que el Pride disfrutará el sábado 7 de junio.

Sharonne Canta, baila y no se la pueden perder en Torremolinos

La drag catalana vuelve a presentar la última noche del Orgullo de Torremolinos junto a Iván Gelibter. Pero no sólo eso, también actuará para ese público que tanto la quiere y reclama. Su elegancia, su voz y su presencia escénica hace de Sharonne una de las artistas más completas del panorama drag actual.