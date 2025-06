Manual para combatir los discursos de odio en los medios

Víctor Rojas Miércoles, 4 de junio 2025, 21:54 Comenta Compartir

El ciberacoso, los medios de comunicación y Torremolinos como espacio para todas las personas. Con esta programación, el V Congreso Internacional LGTBI de Andalucía regresa por cuarto año consecutivo a esta ciudad de la Costa del Sol para poner el foco en las principales preocupaciones de las personas del colectivo. «A mí hay un asunto que me quita el sueño: el ciberacoso», anunció Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Un evento organizado por esta consejería que promueve «el amor» como motor del mundo. «Mientras haya un solo caso, tenemos que estar todos ahí. Y, por desgracia, no es sólo uno», reivindicó López, quien estuvo arropada por autoridades del municipio como Marta Huete, teniente alcalde y concejala de Turismo, y Francisco García Macías, concejal de Igualdad.

El debate sobre los medios de comunicación, moderado por el presentador de 'Noticias 2' de Canal Sur, Juan Carlos Roldán, reunió a los tres medios LGTBI más importantes de España. Entre ellos SIX, la revista dedicada a temas del colectivo que edita este periódico. «Somos el primer medio generalista que tiene una publicación LGTBI», reivindicó Iván Gelibter, coordinador de contenidos de la cabecera, quien también contó que la revista nació en Málaga para expandirse a Andalucía y, ahora, a toda España. En la mesa, además, participaron Manuel Sánchez, director de Togayther; Alfonso Llopart, director de Shangay, y el presentador de RTVE Lluis Guilera. «Me parece bien que compartamos nuestra orientación sexual. Ese señor que te está contando las noticias es gay y no pasa nada», aseguró el periodista sobre la visibilidad de las personas públicas que pertenecen al colectivo.

Los periodistas también mostraron su preocupación por las noticias falsas que atentan contra el colectivo LGTBI. «La mentira se ha instaurado como algo normal y no tenemos herramientas para combatirlo», reflexionó Gelibter. Por su parte, Sánchez fijó la mirada en crear contenidos que atraigan al público más joven. «Tenemos que buscar la manera de llegar a ellos», reflejó el director de Togayther. En este sentido, el representante de SIX afirmó que la clave está en contar historias atractivas que contrarresten los falsos relatos. «No sirve de nada desmentirlos porque las personas que están mintiendo lo saben», aseguró.

Congreso LGTBI

El V Congreso LGTBI de Andalucía comenzó con la ponencia 'Las heridas que no se ven', en la que Luis Sánchez Cáceres, representante permanente para España de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. El especialista habló del ciberacoso en redes sociales, el acoso en las aulas y expuso casos reales como ejemplo del sufrimiento y de los fallos del sistema. «Cada caso es un fracaso social», pronunció durante su emotiva charla, en la que puso el foco en la brecha entre las leyes y las viencias de las personas, además de reflejar la situación de Jaén, provincia en la que más trabaja como abogado y activista. Una provincia en la que, según su ponencia, aún falta mucha formación ante estos casos. «Cuando normalizamos la violencia en los espacios cotidianos, la libertad se convierte en un privilegio para quienes encajan», concluyó.

La primera mesa de la mañana, centrada en qué es y cómo prevenir el ciberacoso, comenzó con el recuerdo de los derechos que tienen las víctimas en los procedimientos de denuncias por parte de Silvia Gil y Gloria Martín, guardias civiles de los Equipos de Mujer y Menor (EMUME) de la comandancia de Málaga. «Pedid con quién queréis hablar porque tenéis vuestro derecho. Sensación de impunidad y normalización de los delitos de odio en redes sociales», aseguraron, además de añadir que es necesario crear un clima de confianza y no cambiar de agente durante el proceso de denuncia para no caer en la revictimización. «Espero que nuestra presencia aquí ayude a que nos veáis más cercanos», señalaron. La ponencia continuó con Susana Prieto, inspectora de Policía Nacional y delegada de participación ciudadana de Málaga con el recuerdo de que si no hay denuncia, no hay estadística. Una profesional que da charlas formativas a otros policías para acabar con el miedo a denunciar. La mesa acabó con Valentín González Martínez, representante de Movimiento contra la Intolerancia. «No podemos perjudicar la imagen de la policía porque las primeras caras son ellos. Si los prevenimos para que no vayan, estamos haciendo un mal trabajo», indicó. Pero sí hay que ser críticos para avanzar.

Ampliar Loles López, consejera de Igualdad, en el Congreso LGTBI. SUR

La jornada cerró con una mesa sobre Torremolinos de la mano de representantes de algunas de sus asociaciones y moderada por el concejal de Igualdad, Francisco García Macías. Gema Garrido, de Apoyo Positivo; Santiago Rubio, de Colegas Torremolinos; Nacho Martínez, de ACOGAT, y Rosa Martínez, de Diversport, hicieron un repaso por la historia del municipio y de su Pride, que este año cumple su décimo aniversario. Antes, se proyectó el cortometraje 'Ciao, bambina', que estuvo nominado a los Goya. Como colofón, se disfrutó de la actuación de la drag Imperio Reina.

El V Congreso LGTBI se despide mañana de Torremolinos con una mesa sobre educación formada por el docente Sergio Padial, vicepresidente de la asociación Alternativa en colores; Raúl González del Río, presidente de la Fundación Triángulo de Andalucía, y la docente y activista transfeminista Sandra Rodríguez, presidenta de la Asociación Arcoíris Granada. Además, habrá una ponencia final a cargo de Daniel Ángel Borrillo, profesor de Derecho Privado de la Universidad de París, titulada 'Violencias cotidianas'. La despedida correrá a cargo de la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía.