El legado de Fernando Prini, uno de los grandes diseñadores de arte cofrade en Andalucía

Rafael Rodríguez Málaga Domingo, 11 de mayo 2025, 17:16 Comenta Compartir

El mundo de las cofradías llora este domingo la muerte del malagueño Fernando Prini Betés (1961), sin duda, uno de los grandes proyectistas de la Semana Santa andaluza contemporánea. Aunque su fallecimiento ha sido inesperado, lo cierto es que llevaba ya un tiempo luchando contra una grave enfermedad, lo que le llevó a su ingreso en el hospital hace unos días.

Difundida la noticia de la defunción, que ha corrido como la pólvora en la mañana de este domingo, no son pocas las cofradías que han lamentado su pérdida a través de sus cuestas de redes sociales. «Rogamos una oración por el alma de nuestro querido hermano y consejero Fernando Prini Betés, que ha partido a la Casa del Padre. Damos gracias al Señor por haber contado con un archicofrade siempre solícito y con su ejemplo cristiano ante la enfermedad. Descanse en paz», escribía la Archicofradía de los Dolores de San Juan.

Asimismo, artistas que han estado cerca de él no daban crédito a la información que les llegaba, como ha sido el caso del tallista Manuel Toledano, quien se encuentra en Roma participando en el montaje del trono de la Virgen de la Esperanza para la Gran Procesión del próximo sábado 17 de mayo. «Me he quedado conmocionado al conocer la noticia. Era un crío, y vi una convocatoria de cultos con un dibujo a plumilla del Señor de Pasión. Sería en 1982. Prini era la firma que yo leí en aquel dibujo: la mitificación del personaje por mí ya estaba en curso. Sirva esto para poner un pequeño ejemplo de qué grandísima estima le tenía, primero como artista, un creador que vino a traer un soplo de categoría, de rigor y de excelencia artística en unos tiempos que no eran fáciles, pero nada fáciles en aquellos años 80 e inicio de los 90. Y segundo, como persona: humilde, pero orgulloso de su trabajo y trayectoria. A pesar de saber la gravedad de su enfermedad, esta mañana, al enterarme, he sentido una profunda tristeza», ha comendado Toledano, quien, durante los últimos años, ha trabajado codo con codo con Fernando Prini en obras ideadas por este como los tronos de los cristos de la Redención, Resucitado, Amor y de la Virgen del Carmen de El Perchel.

Ampliar Prini, de pie, en el centro, con el resto de autores del trono del Cristo de la Redención. Sur

Por su parte, el hermano mayor de la Mediadora y también proyectista, Salvador de los Reyes, ha señalado que, «para quienes tanto te valoramos, serás siempre nuestro ejemplo y maestro inalcanzable. Porque diseñadores habremos, pero como tú, ninguno», ha expresado De los Reyes.

En términos parecido se ha manifestado el restaurador, pintor, diseñador y escultor Francisco Naranjo, que ha definido a Fernando Prini como un dibujante «inmenso, culto e irrepetible», ha subrayado. «Compañero e inspirador. Era una persona leal, amigo, cariñoso y alguien con quien siempre era un placer charlar y aprender al mismo tiempo. Lo echaremos muchísimo de menos. Nos quedamos un poco huérfanos de calidad y de sus grandes y sorprendentes propuestas que han hecho una Semana Santa muy grande», ha apuntado Naranjo a este periódico.

Uno de los proyectistas malagueños más jóvenes, pero con una ya más que extensa producción, es Curro Claros, quien también se ha sumado a las muestras de condolencias por la triste noticia del fallecimiento de Fernando Prini y ha afirmado a SUR que el mundo del diseño «y todos los que lo admirábamos y hemos crecido con su arte, nos quedamos huérfanos. Todos sus compañeros y amigos sentimos una enorme tristeza en nuestro interior. Deja un gran legado en Málaga y fuera de ella. Las generaciones venideras de diseñadores tendrán que estudiar la obra de Fernando. Se ha ido un genio, pero, sobre todo, un amigo y un buen maestro», ha lamentado el artista del barrio de la Victoria.

De otra parte, el escultor Juan Vega ha manifestado que Fernando Prini «ha sido un maestro de maestros», ha remarcado. «Su contribución y legado al arte sacro son de un valor incalculable. Además, tuvo la inmensa suerte de ser reconocido y querido a lo largo de toda su vida. Siendo tan grande y talentoso, Fernando fue siempre muy cariñoso y cercano», ha valorado el imaginero malagueño con taller en la calle Lagunillas y artífice de imágenes para tres tronos que tienen la firma de Prini: los de las vírgenes de la Caridad y del Carmen Coronada, y del Cristo Resucitado.

Ampliar Prini y Pablo Atencia, en la presentación del cartel de la Semana Santa de Málaga. Sur

A las palabras de dolor y, al mismo tiempo, de admiración de creadores malagueños que trabajan para la Semana Santa se han sumado otros artistas foráneos, como Javier Sánchez de los Reyes, otro de los nombres propio del género del diseño en Andalucía. Para el proyectista sevillano, con el fallecimiento de Fernando Prini «para mí desaparece algo tan fundamental en la vida como un referente», ha recalcado. «Cuando era muy joven, veía en las revistas cofrades malagueñas sus proyectos y me pasaba horas contemplándolos y analizándolos. Junto con otros referentes sevillanos, como Borrero o Joaquín Castilla, la contemplación de su obra me llevó a dedicarme de manera profesional al diseño de piezas cofrades», ha admitido Sánchez de los Reyes, al tiempo que ha explicado que Prini «cogió el testigo de Juan Casielles del Nido y elevó el arte del diseño a un nivel y excelencia artística nunca vistos», ha acentuado. «Con su obra, la calidad artística de las piezas de la Semana Santa malagueña se multiplicó, logrando configurar piezas y cofradías enteras que ya son seña e identidad de la Semana Santa malagueña. Una gran parte del esplendor artístico actual de las cofradías malagueñas con respecto a 40 años atrás se le debe a él, inexcusablemente. A mi modo de ver, Málaga ha quedado en deuda con él y le debe, al menos, una calle en su memoria», ha reclamado el proyectista hispalense. «Me quedo, por una parte, con la satisfacción de que se cuente en Sevilla con una gran obra estrenada recientemente, el manto de la Cofradía de la Sed, salida de su ingenio y lápiz, pero me quedo con la inmensa pena de que su obra no se extendiera por las demás provincias andaluzas, pues yo diría que era necesario» se ha lamentado. «Se va también una buena persona, culto, respetuoso y educado, un gran colega de profesión que tenía palabras de ánimo y cariño para todos sus compañeros, que ha entregado lo mejor de su vida y sus afanes por las cofradías, sobre todo, las malagueñas, por eso reitero que Málaga está en deuda con su memoria, aunque perviva para generaciones venideras en sus maravillosas obras salidas de su imaginación recorriendo las calles», ha concluido Javier Sánchez de los Reyes.

Obras

Cofrade de la Esperanza «de nacimiento», como le gustaba decir, de las archicofradías de la Pasión, «a la que entré con 16 años de la mano de un compañero del colegio» y de los Dolores de San Juan, así como de la Real Hermandad del Rocío, filial de Almonte, el nombre de Fernando Prini, autor del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga de 2022, siempre irá unido a la elegancia, la proporción y la perfección en el diseño.

Ingeniero técnico industrial, profesión que ejerció en Denso Ten, antigua Fujitsu, Prini comenzó un buen día a dibujar sueños en clave cofrade, que luego se traducían en realidad. Así, si eran conocidos sus retratos a grafito, tinta, sanguina o aguada, además de sus convocatorias de cultos, no memos lo eran sus diseños heráldicos, enseres procesionales, preseas, palios, mantos y tronos, en los que la armonía y el preciosismo son algunas de las características que definen sus creaciones.

Ampliar Clemente Solo de Zaldívar, José Enrique García, Antonio Garrido Moraga y Fernando Prini. Sur

Sus dibujos son toda una declaración del buen gusto. Detrás de cada una de sus obras, hubo un estudio de las proporciones, de las formas y los volúmenes, y, cómo no, de la propia hermandad, ya que, como admitía, era partidario de que los proyectos persiguieran las características de las cofradías que los requerían más que de los gustos del momento.

Fernando Prini no tuvo maestro como tal en este campo del diseño, aunque sí admiraba a muchos artistas, no solo del arte cofrade, y, por supuesto, de todos los tiempos. Así, sus trabajos se inspiraban generalmente en autores antiguos, pero había dos por los que sentía especial predilección: Cayetano González Gómez (Málaga, 1896-Sevilla, 1975), todo un maestro en el eclecticismo de estilos, y Joaquín Castilla Romero (Sevilla, 1888-1969), dechado de clasicismo y elegancia.

En relación a obras cofrades de otros artistas, a Fernando Prini le entusiasmaba el paso de la Virgen de la Concepción, de la Archicofradía de Jesús Nazareno de Sevilla, y la urna para el Cristo Yacente de Córdoba, y aunque se aparte de los cánones típicos, también tenía entre sus preferidos el trono del Cristo de la Expiración de Málaga, de los talleres del Padre Granda, calificado por el propio Prini como el más completo de la Semana Santa de Málaga.

De sus últimas creaciones, hay que mencionar el halo de coronación de la Virgen de la Soledad, de la Congregación de Mena, el sobresaliente trono del Cristo de la Redención o el manto de la Virgen de los Dolores de San Juan de su querida archicofradía, los tronos del Resucitado, del Cristo de la Humildad y Paciencia, en fase de ejecución, y del Crucificado del Amor, que procesionará el Viernes Santo del próximo año, el manto bordado de la Virgen de la Consolación, de la Hermandad de la Sed de Sevilla, el gran estreno de la Semana Santa sevillana este 2025, o los palios de las dolorosas de Gracia y Esperanza, de los Estudiantes, y del Amor, de la Cofradía de Jesús El Rico, aún en fase de ejecución.

Otras obras destacadas proyectadas por el diseñador malagueño son los tronos de las vírgenes del Amor Doloroso, de la Archicofradía de la Pasión, otra de sus hermandades, Monte Calvario, Caridad, Carmen Coronada y las carretas del simpecado de la Real Hermandad del Rocío de Málaga y de Torremolinos.

Asimismo, Prini diseñó un importante número de coronas, como las de las vírgenes del Amor Doloroso, la O, Amor, Dolores de San Juan, Penas, Dolores en su Amparo y Misericordia, Gracia y Esperanza o el Carmen Coronada de El Perchel, y las ráfagas de la Virgen de Gracia, del Rescate, y Auxilio, de Salesianos.

Diseño del manto de la Virgen del Monte Calvario Palio de la Virgen del Amor, de El Rico Trono del Cristo Resucitado Manto para la Virgen de Gracia y Esperanza, de los Estudiantes Manto para la Virgen de la Consolación, de la Hermandad de la Sed, de Sevilla 1 /

No menos interesantes son las sayas para Amor Doloroso, Gracia y Carmen Coronada, las tocas de sobremanto de Amor Doloroso, Gracia y Dolores Coronada, de la Archicofradía de la Expiración, los estandartes del Cristo de la Expiración y las vírgenes de los Dolores Coronada, Dolores de San Juan (Mater Dolorosa) y Gracia, y los guiones de Dolores de San Juan, Sangre, Santo Sepulcro, Pasión, Vera Cruz de Alhaurín de la Torre y de las hermandades del Rocío de Málaga y Torre del Mar, además de las orlas dibujadas para el Nazareno de la Pasión, Amor Doloroso, Penas, Cristo de la Redención, Virgen de los Dolores de San Juan, Pollinica, Virgen de la Trinidad, Concepción, Carmen Coronada y de su Hermandad del Rocío de Málaga, filial de Almonte.

Otras creaciones

En este breve repaso a la obra de Fernando Prini tampoco pueden faltar sus aportaciones en las hechuras de la cruz guía, faroles y ciriales de Dolores de San Juan, el puñal de la Virgen de la O y Dolores de San Juan, las potencias de Jesús del Rescate o del Cristo de la Paz y la Unidad del Monte Calvario, la túnica y cruz del Nazareno de Alhaurín el Grande, el retablo de la Virgen de las Angustias de Nerja, el palio y manto de la Virgen del Amor Doloroso, el palio neogótico de la Dolorosa de Gracia, el manto para la titular de la Hermandad de la Santa Cruz y los simpecados de las hermandades del Rocío de Torre del Mar y Torremolinos. Pero, sin duda, una de las obras que más elogios le ha reportado ha sido el trono del Crucificado de la Redención, de perfiles rectos y planta con salientes ortogonales, cuyo conjunto bebe de las fuentes clásicas del Renacimiento y del mismo siglo XIX para configurar sus distintas propuestas estilísticas en diseño, arquitectura, ornamentación y labor escultórica.

Estas andas procesionales constan de varios elementos bien diferenciados. En primer lugar, un moldurón con decoración clásica de hojas de laurel sirve de zócalo al conjunto. Sobre este primer elemento apea propiamente el cajillo del trono, que se articula bajo la repetición armónica de una serie de piezas, caso de los atlántes, cuarterones tallados y relieves escultóricos de bronce. Esta secuencia solo se ve alterada por la importante presencia del edículo que preside el frontal de las andas procesionales.

De fuerte impronta arquitectónica, el edículo es de planta centralizada con ocho columnas pareadas, cúpula esférica y cimborrio. En su interior se sitúa una representación del Cordero de Dios sobre el libro de los siete sellos justo por encima de una elegante peana cuyas trazas han sido inspiradas en el monumento al general Torrijos de la plaza de la Merced. Toda la labor ornamental y escultórica que campa por los elementos descritos están marcados por rasgos fuertes y decididos en su modelado y dibujo.

Ampliar Diseño del trono del Cristo de la Redención. Sur

Por su parte, el cromatismo de toda esta parte es marcado y patente. Los tondos circulares orlados por laurel suponen cuidadas pinceladas de color a la base oscura de la madera del cajillo, que se completa con una serie de molduras con notorio sabor clásico que otorgan sobriedad y elegancia al diseño. Asimismo, cabe destacar la presencia de unos fanales que arrancan con unos airosos brazos de fundición del mismo cuerpo del cajillo, sin duda, una de las aportaciones más originales de Prini en este proyecto. De hecho, esta solución para uno de los elementos de iluminación del trono ha sido ya repetido, aunque con distinta suerte, en otros conjuntos.

Por último, el trono exhibe un 'sobrecajillo', proyectado para descargar el peso y servir de transición desde el asentamiento de la cruz y el monte troncopiramidal de lirios hasta la anchura del propio cajillo. Alrededor de esta pieza se sitúan las importantes esculturas de las sibilas y jinetes del Apocalipsis que, en número de cuatro, rematan extraordinariamente el trono. La obra culmina con cuatro hachones de genial diseño, tallados en caoba americana y con incrustaciones metálicas de bronce. Los artífices de que el diseño de Prini fuese una realidad son Francisco López (carpintería y barnizado), Manuel Toledano (talla), José María Ruiz Montes (imaginería), Manuel Valera (orfebrería), Daniel Fernández (vaciado) y Pedro Merino (iconografía).

Además del referido trono del Cristo del Amor, que, previsiblemente, se estrenará en la Semana Santa de 2026, próximamente también verán la luz dos de sus últimas obras, el manto, con diseño persa, de la Virgen del Monte Calvario, y la cruz hexagonal del Nazareno de la Pasión, inspirada en el madero de la antigua talla y acometida con motivo del 50.º aniversario de la hechura del Señor de Ortega Bru.

«Mi vinculación con las cofradías me viene de mi familia, sobre todo, de mi padre, que era un capillita de los buenos en aquellos tiempos», decía Prini en una de sus últimas entrevistas publicadas en SUR.

Ampliar Prini, con su mascota, en proceso de creación. Sur

Se ha ido, pues, un artista, un cofrade, una persona tímida y humilde, a quien le costaba autodefinirse 'diseñador', «porque suena muy pretencioso», señalaba Prini, quien se ha marchado en las vísperas de la Gran Procesión de Roma que protagonizará la Virgen de la Esperanza, la devoción de su padre, la que retrató para el cartel oficial de la Semana Santa de Málaga, a la que creó un espléndido manto bordado, que no se acometerá, aunque quién sabe en un futuro…, y la que volvió a dibujar hace muy pocos meses para el recibo de puestos para los componentes de la procesión de Roma del próximo 17 de mayo. Descanse en paz, Fernando.

Temas

Semana Santa