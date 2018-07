La Expiración propone ampliar el recorrido oficial actual hasta la plaza del Obispo

La Archicofradía de la Expiración ha presentado en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa un amplio trabajo de análisis sobre la necesidad de reformar el recorrido oficial de las procesiones en el que muestra a las claras su rechazo a la propuesta que baraja la directiva de la entidad de San Julián y aporta tres posibles alternativas en las que mantiene el trazado del actual itinerario común por la Alameda Principal y la calle Larios.

Dos de esas tres opciones consisten en ampliar el recorrido actual por la plaza del Carbón y la calle Molina Lario hasta alcanzar la plaza del Obispo, donde podría celebrarse un acto religioso al paso de cada una de las cofradías en la fachada principal de la Catedral.

El estudio presentado por esta archicofradía del Miércoles Santo propone las opciones de recorrer este trazado en dos sentidos: iniciando el recorrido oficial en la plaza del Obispo y culminándolo en el extremo oeste de la Alameda o comenzándolo en la Alameda y acabándolo ante la fachada principal de la Catedral. En ambos casos, contempla el uso para los cortejos de la puerta del crucero del primer templo de la diócesis que da a la calle Postigo de los Abades, tal y como ha previsto la Agrupación en su proyecto, de forma que se agilicen y se faciliten las opciones para las hermandades que hacen estación de penitencia en el interior de la basílica.

Asimismo, el análisis prevé aplicar las medidas para incrementar el número de pasillos y de vías de evacuación del recorrido oficial, acotar la zona por la que discurrirán los cortejos, suprimir las tribunas de la Alameda, mantenerlas en el codo con la calle Larios y reducir el tamaño de la que se instala en la plaza de la Constitución, que mantendría su actual posición. Para la plaza del Obispo propone instalar una tribuna y sillas frente a la fachada de la Catedral. Asimismo, en el caso de que se optara por la alternativa de iniciar el itinerario común en la Alameda Principal, como hasta ahora, plantea la colocación de una tribuna presidencial en la que las cofradías podrían pedir la venia.

En el trabajo se admite que estas dos opciones pueden implicar dificultades para las hermandades que proceden de la zona de la Trinidad, por lo que aporta una tercera posibilidad de recorrido que arrancaría en la calle Torregorda e incorporaría para las procesiones la mitad oeste del lateral norte de la Alameda Principal. Desde ahí seguiría con el mismo trazado del actual hasta finalizar en las plazas del Carbón y del Siglo, desde la que los cortejos podrían seguir por Molina Lario, Duque de la Victoria o la calle Granada. Esta opción implicaría para la Expiración incrementar en 400 metros su actual itinerario, una ampliación que la archicofradía considera asumible frente a los 800 metros más que le supone el plan que pretende aprobar la Agrupación.

Las tres opciones suponen trazar un recorrido oficial de 1.100 metros (el actual tiene 870 metros) en el que podrían entrar, según las estimaciones de la Expiración, unas 24.400 sillas, seiscientas más que las 23.800 localidades del actual recorrido y que, según la Agrupación, se mantendrían en la propuesta que se prevé someter a la votación de las cofradías el próximo martes. El trazado que se prevé votar las semana que viene implica comenzar en la plaza de la Constitución, donde la tribuna quedaría orientada hacia el lateral sur, para seguir por Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, plaza de la Marina y Molina Lario.

El hermano mayor de la Archicofradía de la Expiración, Miguel Alfonso Gutiérrez, explicó que la elaboración de este dossier, que no está cerrado y está abierto a ampliaciones, tiene como objeto contribuir al debate y aportar alternativas. Gutiérrez sostuvo que a la Semana Santa de Málaga «hay que darle un vuelco» pero sobre la base del actual recorrido oficial y subrayó que la propuesta de la Expiración es un documento para «trabajar con vista a acometer los cambios de aquí a unos años, no a que tenga que ser inminente para la Semana Santa de 2019». El hermano mayor manifestó también que han elaborado el dossier a contrarreloj ya que hasta hace menos de un mes no recibieron oficialmente los documentos de la propuesta de recorrido oficial impulsada por la Agrupación, y mostró su disposición a encontrar acuerdos. «Es el momento de remar todos al unísono», apostilló.

Humildad y Paciencia

Por otro lado, se suceden los cabildos extraordinarios en las cofradías para abordar el cambio de recorrido oficial. La Hermandad de Humildad y Paciencia ha convocado el suyo para mañana jueves, a las 21.15 horas en primera convocatoria y a las 21.30 horas en segunda, en su casa hermandad, en la plazuela de María Santísima de Dolores y Esperanza. Junto al nuevo recorrido oficial se debatirá la concesión de honores y distinciones, y la aprobación de los consejeros.