Totalán, el pueblo que mima al camaleón: casi tantos ejemplares como habitantes

Sus movimientos son lentos pero seguros. Los almendros son uno de sus árboles favoritos. También se les puede ver en olivos. Lo saben bien en ... Totalán, que presume desde ha ce tiempo de ser el 'Pueblo Camaleón'.

En esta localidad situada en la comarca de la Axarquía, pero e las estribaciones de los Montes de Málaga, se han reintroducido hasta 700 ejemplares de estos reptiles, auténticos reyes del camuflaje natural.

Con cerca de 800 habitantes, este pueblo incluso tiene desde hace tiempo a una simpática mascota, Totalín, un simpático camaleón que simboliza el mimo que se tiene a estos animales.

No debería ser difícil verlo sobre las ramas de árboles o arbustos mientras ellos se afanan en buscar insectos con los que alimentarse. Pero, como a cualquier otra especie, se puede ver, pero no tocar. Es una especie sensible que ya cuenta con sus propios depredadores (rapaces y mamíferos).

Ampliar La torre del Violín y el mirador del Zagal recuerdan el pasado de esta zona J. A.

A través de los distintos caminos que hay hoy en Totalán se les debería ver, una vez que han dejado atrás su letargo. El sendero que lleva desde este pueblo hasta su vecino Moclinejo, atravesando espléndidas lomas donde conviven almendros, olivos, algarrobos y viñedos, es uno de los más propicios para observarlos -a cierta distancia-.

Pero, más allá de ésta y otras rutas por el entorno, como la que lleva hasta el cerro Salazar, donde se tiene una excelente panorámica de la costa de Rincón de la Victoria y aguarda un curioso tótem donde el que llega debe tocar la campana, en Totalán es recomendable recorrer el propio casco urbano y su entorno.

De este modo, el visitante descubrirá desde miradores espectaculares a murales que llenan de color calles del pueblo, al mismo tiempo que rompen la monotonía del blanco de la cal.

A través de la denominada ruta Totalín, se propone un recorrido que empieza por el mirador del Algarrobo, de obligado paso para quienes acceden al pueblo (poco después del cruce de Olías).

Desde allí, la bienvenida al casco urbano la da plaza de Antonio Molina, que debe su nombre al famoso cantaor malagueño, que pasó buena parte de su infancia en las calles de Totalán. No muy lejos de allí está el parque del Tío Miguel, donde tiene protagonismo una escultura de un camaleón, que fue donada por unos vecinos. El diseño es del artista inglés Peter Brown y se encargó de materializarlo el artista Gonzalo Moreno.

La iglesia de Santa Ana, el dolmen de Cerro Corona o el mirador del Algarrobo son algunas de las visitas más recomendadas

Los que se adentren en el casco urbano pasarán por la iglesia de Santa Ana. Allí tienen varias opciones peatonales para perderse por unos minutos por el pequeño laberinto de casas que hay en su alrededor. Incluso se puede pasar por un angosto callejón, con arco incluido, que está adosado al templo.

Desde la parroquia también se puede tomar el camino más recto, el que se dirige hacia el sur y pasa junto a la recreación de un pedazo de la historia de esta villa, la torre del Violín, también denominado como el mirador del Zagal.

Ampliar Desde 2011 se han reintroducido unos 700 ejemplares de camaleón en el entorno J. A.

Esta construcción, erigida en 2010, sirve para recordar que no muy lejos de allí tuvo lugar una de las últimas grandes batallas de asedio al reino nazarí. Desde allí, al mismo tiempo que se conocen esos fragmentos de su historia medieval, se puede disfrutar de una amplia panorámica del entorno. Predomina el territorio montañoso; el mar sólo se intuye por la ubicación, pero desde el pueblo no se atisba en ningún momento el azul del Mediterráneo.

Para verlo hay que subir por alguno de los caminos que ascienden por el entorno, como el de cerro Corona, donde aguarda un monumento megalítico (un dolmen con al menos cinco mil años de historia), popularmente conocido como la Tumba del Moro.

Totalán, que limita al mismo tiempo con Rincón de la Victoria, Málaga, Moclinejo y El Borge, tiene una ubicación atípica, entre sierras, que lo han protegido durante milenios de los peligros que podían llegar desde la costa. Esa situación, precisamente es lo que hoy le da cierta sensación de evasión cuando se visita.