Siete tesoros ocultos junto a los embalses de Málaga: desde tumbas prehistóricas que fueron trincheras al bastión de Ben Hafsun

El Caminito del Rey, en el paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes, es el enclave más conocido cuando se habla de los pantanos que hay entre los ríos Turón, Guadalhorce y Guadalteba. Pero, a veces, eclipsados por esta espectacular pasarela, pueden pasar desapercibidos otros rincones y lugares que tienen un indudable valor, ya sea paisajístico, histórico o natural. Éstos son siete de esos tesoros ocultos junto a los embalses del interior de Málaga.

1 Necrópolis de las Aguilillas

Ampliar Una de las tumbas de la necrópolis de las Aguilillas. J. A.

Por un sendero situado reltativamente cerca de la presa del Guadalteba, en el término municipal de Campillos, con poco esfuerzo físico, se puede hacer un recorrido por una necrópolis que tiene más de cuatro milenios de antigüedad. Se trata de las tumbas de las Aguilillas, situadas en un cerro a unos quinientos metros del mar, desde donde se tienen bonitas vistas de los pantanos. Entre las muchas curiosidades de este conjunto está el uso como trincheras que se hizo durante la Guerra Civil.

2 Mirador de los Tres Embalses

Ampliar Mirador de los Tres Embalses. J. A.

No muy lejos de la necrópolis de las Aguilillas, no hay que saltarse una subida, aunque sea fugaz, hasta este cerro, ya que desde allí se divisan los tres embalses que confluyen allí, es decir, los del Conde del Guadalhorce, Guadalhorce y Guadalteba. En una panorámica de casi 360 grados, en estos días de primavera, tras las últimas lluvias, resulta espectacular.

3 Escaleras Árabes

Ampliar Senderistas ascendiendo por las Escaleras Árabes. J. A.

Es cierto que se puede descartar que este conjunto de peldaños situados en la zona más oriental de la sierra Huma sea de la época medieval. De hecho, su pasado es mucho más reciente. Parece ser que esos peldaños sobre la roca caliza se hicieron hace tan sólo un puñado de décadas para acortar el camino de los vecinos de Valle de Abdalajís con El Chorro y viceversa. Pese a ello, este enclave es uno de los lugares de interés más curiosos del entorno de los embalses. Quienes suban por ellos podrán hacer un sendero circular que lleva ese nombre o bien hacer una ruta más exigente hasta el pico Huma. Por ese camino aguardan espectaculares vistas panorámicas a los pantanos.

4 Bobastro

Ampliar Arco de la iglesia rupestre de Bobastro. J. A.

Seguramente sea el lugar más conocido de esta lista, pero no por ello siempre es suficientemente difundido su valor histórico. Aunque no se conserva un recinto amurallado, hoy no cabe duda de que Bobastro fue un bastión civil y militar durante décadas. Allí tuvo su cuartel general Omar Ben Hafsun, el muladí que desafió el poder de los omeyas entre los últimos años del siglo IX y los primeros del X. Todavía hoy queda mucho por descubrir en este enclave, que está situado en la Mesa de Villaverde. Como tal, resultó inexpugnable durante muchos años, incluso para el poder del Califato de Córdoba, que necesitó casi medio siglo para controlar esta revuelta. En su interior, hoy se pueden ver los restos de una iglesia rupestre, que entre otros hallazgos demuestran la importancia de una rebelión que llegó a crear incluso una provincia dentro de Al-Ándalus. Para realizar la visita es necesario pedir cita previa en la oficina de turismo de Ardales.

5 Ermita de Nuestra Señora de Villaverde

Ampliar Ermita de Nuestra Señora de Villaverde. J. A.

A escasos metros de la boca sur del Desfiladero de los Gaitanes se puede ver la capilla de la Virgen de Villaverde, que posiblemente fue una de las iglesias de extramuros de la antigua Bobastro. Cerca de la ermita se encontró hace ya medio siglo una necrópolis de época mozárabe. También se aprecian restos de una torre de vigilancia, conocida como Peñón del Moro, que indican la gran importancia del enclave. Hasta hace aproximadamente un siglo, allí se celebraba cada año una fiesta que recreaba las disputas entre moros y cristianos. Hoy, se conserva la tradición de ir hasta allí en romería con la virgen de Villaverde, patrona de Ardales, que, según cuenta la leyenda, se apareció en ese mismo lugar en el ocaso del Reino Nazarí.

6 El mal llamado 'arco gótico'

Ampliar Tafoni mallamado como 'Arco Gótico'. J. A.

Si las escaleras árabes no son de esa época, este arco natural tampoco tendría el estilo gótico. Eso sí, esa denominación continúa hoy difundida para aludir a lo que en geología se denomina como tafoni, una formación alveolar que adquiere esa curiosa forma al comprimirse la arcilla entre conglomerados de arenisca con la erosión. No es el único de los arcos naturales que hay formados en el entorno de los embalses, pero sí seguramente el más emblemático.

7 Cuevas Pardas

Ampliar Una de las muchas oquedades usadas como casas hasta el siglo pasado. J. A.

Junto al sendero del Gaitanejo y en el entorno de la ermita de Villaverde quedan vestigios de lo que durante distintas épocas han sido casas rupestres (algunas de ellas también llamadas Cuevas Pardas. Gracias a los huecos dejados por los antes citados tafonis se pudieron construir pequeñas viviendas que sirvieron de refugio a muchos ganadores, pero también a otros trabajadores de la zona hasta mediados del siglo pasado.

*Hay muchos más tesoros que no hay que perderse en el entorno de los pantanos del Guadalhorce, Conde del Guadalhorce y del Guadalteba, como el mirador del Tajo de la Encantada, el Sillón del Rey, la Casa del Conde, el túnel excavado frente al Parque Ardales, los tajos del Almorchón, el torcal de Sierra Llana o la reserva ecológica del Turón, entre otros.

