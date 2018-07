El mundo 'geek' se instala en Gamepolis

Si algo ha sabido hacer el sector de los videojuegos es adaptarse y abrir los brazos a todas las generaciones y gustos. Gamepolis, el festival malagueño dedicado al sector, ha empezado a funcionar este viernes a toda máquina, demostrando que la cultura 'geek' va mucho más allá de la pequeña pantalla, y que el mundo 'gaming' es ya una forma de consumo inclusiva en la que caben todos, y en la que cada vez más gente quiere entrar. Prueba de ello es el frenético arranque que ha tenido esta sexta edición, una de las más esperadas, quizá, por la consolidación del título y por la presencia de Nintendo como principal patrocinador.

Los primeros asistentes de este viernes han llegado al Palacio de Ferias y Congresos –templo del videojuego durante este fin de semana– con el ánimo que caracteriza a los asiduos a la cita. Disfraces, equipaciones de diferentes conjuntos de e-sports y cosplays han marcado la tónica, integrada por jóvenes, adultos y familias al completo a partes iguales, como muestra de lo atemporal que ha conseguido llegar a ser el concepto 'gamer'. Todos estos diferentes tipos de asistentes (se espera superar las 50.000 personas), tienen en el interior de Gamepolis una gran oferta de actividades a su disposición, desde encuentros con profesionales del sector a la posibilidad de participar en concursos y competiciones oficiales de los títulos del momento como League of Legends, Arena of Valor, Hearthstone, Clash Royale, Rocket League o Fortnite entre otros.

«Vengo todos los años, pero esta vez podemos probar bastantes juegos que no saldrán hasta dentro de mucho, y eso da mucho 'hype' –término inglés que expresa expectación por un estreno–». Jesús y Elena confiesan ser «fieles seguidores» de Super Mario y compañía, y lo hacen tras salir de la zona Nintendo, uno de los primeros espacios que ve el espectador nada más acceder al pabellón principal. «El Smash Bros nuevo (Ultimate) es una pasada, aunque nos habría gustado jugar más», explican mientras deciden el siguiente punto de la mañana.

Nintendo ha escogido Málaga como primera parada en el mercado español para mostrar las apuestas para la Swich que fueron reveladas en la conferencia del E3, en Los Ángeles. «Normalmente, los eventos post-E3 los hemos hecho siempre a medios de comunicación y por lo general en Madrid y Barcelona; este año venimos observando el potencial de Gamepolis como una oportunidad para abrir parte de los juegos al público en general, y lo vimos claro», relata el director de marketing de la empresa nipona en España, Gustavo Viúdez. «Ha habido una gran recepción por parte de la ciudad y estamos muy, muy contentos; Gamepolis está convirtiéndose en una cita muy a tener en cuenta».

Uno de los platos fuertes planteados por Nintendo, además de dejar jugar al gran público a varios de sus futuros títulos, ha sido la conferencia para medios, 'youtubers' e 'influencers' en la que han desvelado (y dejado jugar) a otros proyectos que todavía no tienen fecha de publicación o están en fase de desarrollo. Entre este avance, que se difundirá por YouTube como la pólvora gracias a la presencia de numerosos 'videobloggers', se han visto detalles del nuevo 'Pokémon Let's Go, Pikachu!', 'Killer Queen Black'. 'Starlink', 'Overcook', 'Monster Hunter Generations Ultimate' –ninguno de estos juegos estarán disponibles para el público durante el fin de semana–. Este despliegue de Nintendo ha requerido de más de 30 empleados especializados en cada uno de los juegos para asesorar a quienes los han probado, además de que ha contado con la presencia de desarrolladores llegados de fuera de España.

Locos por el K-Pop

Decir cultura 'geek' es decir asia, concretamente Japón y Corea. El K-Pop (pop Coreano) es un género musical que se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas en los últimos años. Disfraces, coreografías y ritmos alegres componen un cóctel que ha calado en la gente joven de medio mundo y que supone uno de los puntos más fuertes de la sexta edición de Gamepolis. Nada más llegar al recinto, a pleno sol y desafiando al terral de este viernes, los primeros grupos han ido desfilando sobre el escenario en busca de hacerse con el primer premio, de 1.000 euros.

Uno de los grupos que más furor ha causado entre las primeras actuaciones es el de las malagueñas I am +, ganadoras de la última Freakcon. Nuria, una de las componentes, explica a SUR que este tipo de concursos consisten en imitar «lo mejor posible» las coreografías que hacen los miembros de las bandas coreanas en sus canciones originales. Para Gamepolis 2018 han elegido uno de los temas más conocidos de Red Velvet, y se han metido en el bolsillo a los cientos de espectadores de la competición, eso sí, a costa de pasar «mucho calor». «Hemos sido muy listas y hemos elegido una coreografía con abrigos, que por cierto, hemos hecho nosotras a mano».

Otra de las grandes novedades de esta edición es la posibilidad de probar el nuevo título de Square Enix ('Kingdom Hearts', 'Final Fantasy'), 'The rise of the Tomb Raider', uno de los grandes juegos que llegará a finales de verano. «La verdad que no me esperaba poder probar un juego tan potente», explica Selva, que admite que la nueva aventura de Lara Croft le ha sorprendido «bastante».