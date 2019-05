13 lugares indispensables en el Valle del Guadiaro

El Guadiaro, como otros ríos importantes, ha servido durante años para marcar de forma muy natural fronteras entre territorios. Es lo que ocurre precisamente en su recorrido por el valle que lleva su nombre, desde Benaoján a Cortes de la Frontera, donde señala prácticamente el límite entre la Serranía de Ronda y la provincia gaditana. El valle, en su tramo malagueño, alterna las zonas abiertas con frondosas arboledas con algunos encajonamientos del curso entre sierras kársticas, como se puede ver en el Cañón de las Buitreras o las cuevas del Hundidero y del Gato.

El Guadiaro es uno de los ríos más importantes de Andalucía por su caudal y por su recorrido. Antes de desembocar en el Mediterráneo y ante de unirse al Genal en el límite de las provincias de Málaga y Cádiz, su curso hace un recorrido por la vertiente más noroccidental de la Serranía de Ronda. De esta forma configura un valle que tiene interés biológico y paisajístico. No en vano, está delimitado en parte por los parques naturales de Sierra de Grazalema y Los Alcornocales. Los municipios que forman parte de esta zona son Benaoján, Montejaque, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera, si bien hay otros términos municipales que también confluyen ahí, como son Gaucin, Benalauría o Benarrabá. Éstos son algunos de los enclaves que hay que visitar dentro de esta subcomarca de la Serranía de Ronda.

Benaoján Cueva del Gato

Esta gruta, muy frecuentada por los amantes de la espeleología, es uno de los lugares más emblemáticos de la Serranía de Ronda y no sólo lo es por sus dimensiones sino también porque durante milenios ha servido de refugio natural, desde los primeros pobladores de la zona hasta los bandoleros de los siglos XVIII y XIX. La cavidad ha sido formada por un río subterráneo, el Gaduares, que se une metros más abajo con el curso de Guadiaro. El río tiene un recorrido dentro de la cueva de más de 4 kilómetros. Aunque no se puede entrar en la gruta si no se tiene la autorización previa y el equipamiento necesario, sí se puede contemplar el gran salto de agua y la poza de agua cristalina que deja el río en su entrada. Eso sí, ese agua está muy fría, incluso para bañarse en verano. Actualmente, no se puede acceder por el puente de madera que se construyó el pasado año, ya que éste se lo llevó la riada. Hay algunas piedras en el curso que permiten con algo de destreza acercarse a la entrada.

Ubicación

Estación de Benaoján Arroyo del Nacimiento

En la barriada de Estación de Benaoján se puede ver uno de los afluentes del Guadiaro. Junto al hotel Molino del Santo y en el entorno se puede ver la fuerza con la que cae en ciertas épocas del año. Para disfrutarlo lo más recomendable es hacerlo desde la terraza del mencionado alojamiento turístico. A este núcleo de población se puede llegar fácilmente en coche, aunque también hay bonitos itinerarios que forman parte de la Gran Senda de Málaga, que unen este enclave con la antes citada Cueva del Gato y con la ruta que conduce hasta Jimera de Líbar pasando por las Angosturas.

Ubicación

Benaoján Angosturas del río Guadiaro

Desde la Estación de Benaoján hasta Jimera de Líbar aguarda una de las rutas más espectaculares de la provincia de Málaga, que hoy es la etapa 13 de la Gran Senda de Málaga. Entre otros motivos, no hay que perderse este recorrido a pie por el enclave de las Angosturas, que es una bonita garganta caliza por la que discurre el río Guadiaro. Este camino va en paralelo tanto con el río como con la vía del tren.

Ubicación

Montejaque Cueva del Hundidero

Al otro lado de la Cueva del Gato, pero ya en territorio de Benaoján se encuentra esta gruta que ha sido uno de los últimos enclaves de la provincia de Málaga en ser nombrado Monumento Natural de Andalucía. Lo que más impresiona en su exterior es la altura de la cavidad, que tiene algo más de cincuenta metros de longitud. Además de esta espectacular entrada, lo singular de este enclave es que forma parte del complejo espeleológico por el que discurre el río subterráneo Gaduares o Campobuche, que guarda relación directa con el siguiente hito de esta ruta, la presa de los Caballeros.

Ubicación

Montejaque Presa de los Caballeros

Muy cerca de la Cueva del Hundidero se puede ver este pantano 'fantasma', construido hace ya casi un siglo para intentar almacenar las aguas del río Gaduares y usar su potencial hidroeléctrico. Sin embargo, esta presa nunca llegó a ser utilizada, ya que debido a las características geológicas de su suelo el agua no puede ser embalsada y propicia que se filtre formando el complejo hidrológico subterráneo de las cuevas del Hundidero y del Gato. Esta obra de ingeniería fallida se construyó en 1924 en tan sólo nueve meses y fue la primera presa bóveda del país En su día incluso fue la más alta de toda Andalucía con unos 80 metros de altitud. Actualmente se ha solicitado su inclusión como Bien de Interés Cultural dentro del Catálogo General de Patrimonio Andaluz.

Ubicación

Serranía de Ronda Llanos de Líbar

Entre los parques naturales de los Alcornocales y de Sierra de Grazalena, en el extremo noroccidental de la Serranía de Ronda, sorprende la existencia de una altiplanicie entre montañas calizas, donde quejigos centenarios y atípicas formaciones geológicas, como un polje, configuran un paisaje único en Andalucía. Este enclave ecológico también cuenta con una fauna variada y de gran valor, ya que por allí se han llegado a ver numerosas aves rapaces y carroñeras y mamíferos de gran tamaño, como ciervos y corzos. Desde el casco de urbano de Montejaque se puede acceder en pocos minutos tanto a pie como en bicicleta. También tiene otros accesos desde Benaoján o desde Cortes de la Frontera.

Ubicación

Benaoján Cueva de la Pileta

Esta gruta, situada en el término municipal de Benaoján, atesora en su interior extraordinarias pinturas rupestres del Paleolítico Superior. La cavidad, que actualmente es de titularidad privada, fue descubierta en el año 1905 por un labrador del pueblo, José Bullón Lobato. En las excavaciones realizadas se encontraron restos de cerámica de la época, como un colgante que representa a la diosa Venus. Entre sus pinturas sobresalen las de animales, que, en ocasiones, aparecen superpuestos unos sobre otros en distintos colores. La cavidad, que es explotada hoy por los herederos de su descubridor, abre al público todos los días. Es necesario reservar entrada con antelación para poder entrar en ella. El precio para los adultos es de 8 euros, mientras que niños y estudiantes sólo tendrán que pagar 5 euros.

Ubicación

Jimera de Líbar Estación de Jimera y Jimera de Líbar

En el ecuador de este recorrido, hay otra parada obligatoria en Jimera de Líbar, que cuenta con dos núcleos bien diferenciados. Por un lado, junto al río y la línea ferroviaria se encuentra la Estación de Jimera. Por otro, situado en la ladera de sierra que lo separa del Valle del Genal se asienta Jimera de Líbar, que es el principal casco urbano. Allí se encuentra la iglesia de la Virgen del Rosario, mientras que en la aldea situada junto a la estación del tren se puede visitar la ermita de la Virgen de la Salud. Desde el puente que cruza el río Guadiaro se tiene una bonita perspectiva del valle y su entorno.

Ubicación

Cortes de la Frontera Casco antiguo de Cortes de la Frontera

Este municipio sorprende a muchos visitantes por su rico patrimonio arquitectónico. En la zona central del pueblo se pueden ver construcciones de interés, como la sede actual del Ayuntamiento, un edificio de corte neoclásico que se levantó a finales del XVIII, en época del rey Carlos III. A pocos metros de allí se puede visitar otros edificios de la misma época, como la iglesia de Nuestra Señora del Rosario o la capilla de Valdenebros. A ellas hay que unir su plaza de toros, algo posterior (siglo XIX). En el centro del pueblo también hay un centro de visitantes del Parque Natural de los Alcornocales.

Ubicación

Cortes de la Frontera Casa de Piedra

Esta enigmática construcción posiblemente se construyera hace muchos años, aunque prácticamente se descarta que sea una construcción paleocristiana, como se ha dejado entender en algunos textos, aunque tampoco se podría descartar del todo esa posibilidad. Se trata de una gran roca, situada en el camino de Cortes a la aldea de Cañada Real del Tesoro, se excavó en su día lo que supuestamente sería para muchos una ermita para el culto cristiano. Sea como sea, hoy es uno de los emblemas de esta subcomarca de la Serranía de Ronda. Hoy, se puede acceder hasta allí fácilmente, ya que esta singular construcción pétrea se encuentra apenas a cuatrocientos metros de la carretera (A-373). También se puede llegar hasta allí a pie por una senda de poco más de un kilómetro desde el pueblo de Cortes.

Ubicación

Serranía de Ronda Cañón de las Buitreras

La espectacular orografía de este valle tiene uno de sus mejores exponentes en la garganta caliza de Las Buitreras del río Guadiaro, un cañón de impresionantes dimensiones, catalogado como Monumento Natural de Andalucía. Se trata de un insólito desfiladero, fruto de la erosión del propio río, que atraviesa estas angosturas para encaminar sus aguas hacia la provincia de Cádiz. Esta formación vertical alcanza los cien metros de altitud y apenas cuenta con un metro de anchura en algunos tramos. El conjunto kárstico tiene un gran valor desde el punto de vista geológico, ya que una de sus paredes verticales tiene su origen en la era jurásica, es decir, hace millones de años. Para contemplar estos espectaculares cortantes, hay dos opciones recomendables, ir hasta el denominado 'Puente de los Alemanes', o buscar una perspectiva desde la zona más alta del desfiladero, tomando, en ambos casos, las máximas precauciones posibles.

Ubicación

Cortes de la Frontera Parque natural de Los Alcornocales

Desde Cortes de la Frontera, se puede seguir la carretera en dirección a Ubrique para tener una buena perspectiva de la gran masa forestal de Los Alcornocales. El árbol que da nombre a este parque natural contribuye al desarrollo sostenible de Cortes, ya que de él se extrae el corcho, en una labor que todavía hoy se lleva a cabo de manera tradicional. Por esta zona se pueden hacer varias rutas senderistas. Antes es aconsejable visitar el Centro de Visitantes, situado en Cortes. Se trata de un punto de información único en Andalucía, ya que ofrece paseos virtuales por los parques naturales de Sierra de Grazalema, Sierra de las Nieves y Los Alcornocales.

Ubicación

Cortes de la Frontera La Sauceda

Esta aldea de Cortes de la Frontera ya no está poblada, pero sirve de singular alojamiento turístico. Se trata de un auténtico refugio rodeado de naturaleza que no hay que descartar en cualquier escapada para relajarse es el complejo rural de La Sauceda, situado en el parque natural de Los Alcornocales. Lo que en su día fue una pequeña población serrana hoy es un complejo rural dotado con varios refugios que permiten el contacto directo con la naturaleza. Está considerado como uno de los últimos bastiones republicanos la Serranía de Ronda que resistió en la Guerra Civil.

Ubicación

Primera parte del recorrido

Longitud por carretera: 34,5 kilómetros.

Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos.

Recorrido

Segunda parte del recorrido

Longitud por carretera: 86 kilómetros.

Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos.

Recorrido