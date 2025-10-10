Siete planes otoñales para este puente del Pilar sin salir de Málaga Aunque las temperaturas de día pueden estar en algunos municipios en torno a los 25 grados, en muchos pueblos del interior (sobre todos en las comarcas más montañosas) apenas superarán los 20 grados de máxima

Javier Almellones Málaga Viernes, 10 de octubre 2025, 00:30

El puente del Pilar ofrece una buena oportunidad para disfrutar de los atractivos de la provincia de Málaga. Durante tres días (el lunes 13 será festivo), hay mucho donde elegir para comenzar a disfrutar del otoño. Aunque las temperaturas de día pueden estar en algunos municipios en torno a los 25 grados, en muchos pueblos del interior (sobre todos en las comarcas más montañosas) apenas superarán los 20 grados de máxima. Se abre así la puerta de las escapadas y excursiones otoñales. Comienzan a encenderse muchas chimeneas en ventas y restaurantes tradicionales y se escucha el sonido de la berrea de los ciervos en algunos enclaves. Estos son siete planes otoñales para disfrutar del puente del Pilar sin salir de la provincia de Málaga.

Rutas entre pinsapos

Ampliar Excursionistas observan el pinsapo Candelabro. J. A.

Caminar entre los árboles más singulares que hay en Andalucía. Ese es el privilegio que tienen tanto los que viven en la provincia de Málaga como los que la visitan. Tanto en el parque nacional de la Sierra de las Nieves como en el paraje natural de los Reales de Sierra Bermeja se pueden hacer varias rutas de senderismo homologadas. Las hay sencillas y prácticamente llanas, que la pueden realizar incluso niños, como el Paseo de los Pinsapos o el camino de la Cueva del Agua, aunque también hay otras más complejas. Aquí se puede ver una lista con grados de dificultad.

Alto Genal, antes de que llegue el Bosque de Cobre

Ampliar Una de las esculturas que habitan las calles de Pujerra. J. A.

Aún quedan tres o cuatro semanas para disfrutar del llamado Bosque de Cobre, donde predominan los colores ocres de las hojas de árboles caducos en algunos puntos de la Serranía de Ronda y de la comarca de la Sierra de las Nieves, pero, esto no quiere decir que este puente del Pilar no sea un buen momento para acercarse a esta zona de la provincia. Es más, se podrán ver las primeras hojas secas y el verdor propio del castaño para disfrutar de rutas como la del Bosque Encantado. También habrá menos afluencia de público y será, por tanto, más fácil acceder a pueblos pequeños como Parauta, Pujerra, Cartajima o Igualeja, entre otros. En los últimos años, estos pueblos del Alto Genal se han llenado de esculturas, murales y artesanía, lo que se ha convertido en un atractivo extra para disfrutar de esta zona montañosa.

Paseos por las riberas

Ampliar Ruta por el arroyo de la Ventilla. J. A.

A diferencia de otros otoños, este viene precedido de una primavera muy lluviosa, lo que ha hecho posible que muchos ríos y arroyos, a pesar de la escasez de precipitaciones de la estación veraniega, ofrezcan estos días recorridos muy disfrutables. Hay que tener en cuenta que comienza en estos días la caída de la hoja de los chopos o álamos blancos, así como otras especies botánicas de ribera. Puede ser un buen momento para hacer algunos paseos fluviales, como los del río Turón (El Burgo), el arroyo de la Ventilla (Arriate), las Pasarelas del Genal (desde el puente de San Juan) o los senderos que hay en torno a los núcleos de Estación de Jimera y Estación de Benaoján, entre otros. En la mayoría de los casos se trata de itinerarios llanos y bien señalizados.

La berrea del ciervo y la ronca del gamo

Ampliar En estos días se puede escuchar la berrea del ciervo. SUR. Archivo

Los sonidos de esta época del otoño tienen como especial protagonista al ciervo, un mamífero rumiante que, durante el período de celo, llama la atención por el sonido que emite el macho para captar la atención de la hembra. Hay varios lugares de la provincia donde hoy se les puede escuchar e incluso ver, aunque sea desde lejos. En la actualidad, hay empresas de turismo activo como RF Natura que organizan actividades para no fallar en el intento de oírlos de cerca. Más información aquí.

Observación de aves migratorias

Ampliar En el entorno de los humedales se pueden observar especies migratorias. J. A.

Como cada segundo sábado de octubre (además del segundo de mayo), este 11 de octubre se celebra en todo el planeta el Día Mundial de las Aves Migratorias, una buena excusa para acercarse a los distintos observatorios y miradores habilitados en la provincia de Málaga para avistar a estas y otras especies aladas. Hay también algunos eventos organizados, como una ruta senderista en Fuente de Piedra que va hasta el arroyo del Charcón, a partir de las 18 horas (más información en el teléfono: 952 735 016).

La aventura de perderse en laberintos

Ampliar Laberintus Park.

Con temperaturas más suaves que en verano, es un buen momento para ir en familia hasta los dos laberintos que, a partir de este puente del Pilar, tendrá la provincia de Málaga. El primero de ellos está abierto desde primeros de este año en el municipio de Humilladero (Laberintus Park). Y el segundo se inaugura oficialmente este viernes 10 de octubre en la localidad de Arriate, aunque no se abrirá al público oficialmente hasta el próximo lunes 13, que será festivo en la provincia de Málaga. En este caso, las paredes vegetales serán de cipreses. De hecho, será el tercero de Europa en cuanto a tamaño (el primero de España en modalidad victoriana). Además, contará con un jardín de cactus de unos tres mil metros cuadrados y con la posibilidad de alquilar coches a pedales para niños.

Ferias y fiestas

Ampliar Feria de la Mula, en Arenas. Turismo Costa del Sol

Este largo fin de semana coincide también con varios eventos en la provincia de Málaga. Hay donde elegir: desde ferias patronales, como las de Ojén, Fuengirola y Nerja, hasta fiestas temáticas como la Feria del Ganado de Villanueva de Tapia; la Fiesta la de la Mula, en Arenas; Pasión Bandolera, en El Burgo; Fiesta en Aire, en Arriate; o los Oktoberfest, en Torre del Mar y Alfarnate. También habrá alguna romería, como la de Virgen del Rosario, en Benalauría, o incluso la semana cultural de Totalán, entre otras posibilidades.

