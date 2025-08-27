Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Laberintus Park: descubre el laberinto más grande de España

Ubicado en la localidad malagueña de Humilladero, enriquece su recorrido con pruebas de ingenio y con todo tipo de actividades temáticas

SUR

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:00

Arropado entre parcelas agrícolas, Laberintus Park aporta una insólita estampa al paisaje rural de Humilladero (Málaga): con sus 7.400 metros cuadrados de ... superficie, constituye el laberinto más grande de España. Todo un desafio para los amantes de los retos, que en septiembre arranca una nueva temporada cargado de novedades y originales propuestas.

