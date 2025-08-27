Laberintus Park: descubre el laberinto más grande de España

Arropado entre parcelas agrícolas, Laberintus Park aporta una insólita estampa al paisaje rural de Humilladero (Málaga): con sus 7.400 metros cuadrados de ... superficie, constituye el laberinto más grande de España. Todo un desafio para los amantes de los retos, que en septiembre arranca una nueva temporada cargado de novedades y originales propuestas.

Laberintus Park es un proyecto de Rafael Mesa, y surge como fruto de arduo trabajo de investigación. «Quería montar un negocio en mi pueblo, algo distinto, innovador y me puse a estudiar distintas experiencias llevadas a cabo en el norte de Europa y Estados Unidos», recuerda.

Independientemente de su dificultad, uno de los aspectos que más atraen a primera vista de Laberintus Park es su espectacularidad y belleza, fruto del diseño de Adrian Fisher, el maestro británico de los laberintos, que lo calificó como «una obra de arte viva» tras observarlo finalizado. «Es un orgullo que lo reconozca como uno de los más bellos que ha realizado a lo largo de su dilatada experiencia profesional», destaca Rafael.

Ampliar

El primer laberinto 'biotecnológico'

Laberintus Park cuenta con un poderoso e innovador concepto en su diseño y mantenimiento: es el primer laberinto 'biotecnológico' del mundo. «Este proyecto me ha llevado casi nueve años poder ejecutarlo, una larga gestación a lo largo de la cual van apareciendo oportunidades, modificaciones, nuevas ideas... Durante ese proceso descubrí que un joven sevillano había logrado aprovechar la energía que producían las plantas, haciendo que funcionasen como interruptores biológicos», recuerda Rafael. La gran masa forestal que integra Laberintus Park ha posibilitado que pueda introducirse esta innovadora tecnología en sitios puntuales del laberinto, contribuyendo a su funcionamiento y mantenimiento.

Otra de las singularidades de Laberintus Park es su carácter interactivo: el laberinto, lejos de constituir un recorrido rígido, mantiene una estructura flexible, que permite modificar la dificultad de los posibles itinerarios. «Desde el inicio, fue creado como un laberinto dinámico: dependiendo de en qué posición coloquemos una serie de puertas y otros elementos, conseguimos crear un recorrido más largo o difícil. Si a eso le sumas otra serie de elementos como las puertas de agua, tenemos la posibilidad de crear una infinidad de laberintos», señala.

Aunque lo habitual es que ofrezcan al visitante, de primeras, una de las opciones fáciles, Rafael reconoce, entre risas, que todos los días «tenemos que sacar a varias personas. Pero el hecho de perderse y encontrarse es una experiencia que merece la pena ser vivida».

Además, incluye en su interior diversas pruebas de ingenio, sumando a la solemnidad y belleza del laberinto un concepto similar a los 'escapes rooms'. «No consiste solamente en llegar a su centro y salir, sino que además esta tematizado. Tiene un juego en su interior que consiste en buscar diversos elementos e ir respondiendo una serie de preguntas hasta resolver un acertijo«, matiza Rafael.

Todo tipo de actividades al aire libre

Además, Laberintus Park es un espacio versátil en medio de la naturaleza, que permite disfrutar de otro tipo de actividades al aire libre. «Contamos con una zona de juegos tradicionales, creados con materiales reciclados, donde grandes y pequeños pueden disfrutar y compartir un rato entretenido», detalla.

Ampliar

Laberintus Park también cuenta con un kiosko/bar donde tomar un refresco mientras te relajas y disfrutas de la paz del lugar, después de haber vivido la experiencia.

Ampliar

Un sorteo para conocer el laberinto a la luz de la luna llena

De cara a la nueva temporada, que inician este septiembre tras cerrar en agosto para el indispensable mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones, Laberintus Park ofrecerá al visitante nuevas y excitantes propuestas.

«Vamos a realizar un sorteo en nuestras redes sociales la próxima semana para que seis parejas puedan vivir una experiencia única: la oportunidad de hacer el laberinto bajo la luz de la luna llena», anuncia Rafael. Un plan memorable al que Laberintus Park le pondrá el mejor broche posible: tras finalizar el recorrido, las parejas ganadoras podrán disfrutar de una sesión de maridaje de vinos de la tierra bajo la luz de las estrellas.

El Jardín del Destripador: el laberinto más terrorífico

En su afán por sorprender siempre al público, en Laberintus Park retomarán a medidados de octubre una de sus experiencias más exitosas, para caldear el ambiente de cara a la celebración de Halloween: un fin de semana del terror, con una nueva versión del Jardín del Destripador, donde los amantes del miedo y el suspense podrían disfrutar de noche del laberinto totalmente tematizado.

«Otras de las sorpresas que tenemos para esta temporada es la gamificación de la experiencia del laberinto: hemos creado un juego digital, con realidad aumentada, donde los amantes de este tipo de experiencias tendrán que resolver un misterio mientras encuentran la salida, ¡y son acechados por peligros escondidos! Toda una aventura entre el mundo físico y el digital, y algo pionero también a nivel mundial», adelanta Rafael.

«Tenemos preparadas muchas más actividades que iremos publicando en nuestras redes sociales a lo largo de todo el año, como conciertos, tematizaciones de época, etc… Tenemos muchos proyectos para esta nueva temporada, pero permítame que no los desvele todos: recomendamos seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales para ir descubriéndolas», finaliza Rafael.

Más información:

Dirección: Parque de Santillán, Humilladero, (Málaga).

Teléfono: 634 02 51 00.

Facebook: Laberintus Park

Instagram: @laberintuspark

TikTok: @laberintuspark

Web: https://www.laberintuspark.com/