Mario Jiménez se convierte en alcalde de Manilva tras una toma de posesión accidentada

Moción de censura accidentada. Así ha sido la toma de posesión del nuevo alcalde de Manilva, Mario Jiménez, en medio del apagón general ocurrido este mediodía en España. El edil de Compromiso Manilva se ha hecho con el bastón de mando tras la moción presentada por este grupo político y Con Andalucía IU para desalojar de la alcaldía al popular, José Manuel Fernández.

Con puntualidad británica empezaba el pleno a las 12 horas y tan solo treinta minutos después se fue la luz e internet del salón de plenos en mitad de la exposición del hasta entonces regidor. La confusión ha invadido el lugar y tras abrir las cortinas, sin micrófonos, el secretario ha pedido silencio al público asistente para que pudieran escucharse los argumentarios de cada uno de los portavoces municipales. A los 15 minutos se ha retomado la sesión.

La votación ha sido viva voz y por orden alfabético recibiendo 9 votos a favor (Compromiso Manilva y Con Andalucía IU), 5 en contra (Partido Popular y VOX) y tres abstenciones (PSOE). Después de finalizar la misma, Jiménez ha tomado posesión de su nuevo cargo y ha marcado en su hoja de ruta junto al equipo de gobierno la preferencia por temas como la seguridad, el acceso a la vivienda y los mayores.

«Ya tuve el honor de desempeñar durante siete años el cargo de alcalde que ahora asumo con la misma ilusión y las mismas ganas pero con más experiencia y serenidad», ha señalado el nuevo regidor quien ha destacado que «esta nueva etapa ha sido una decisión importante y tomada desde la necesidad de que nuestro municipio encuentre un nuevo rumbo con la estabilidad política necesaria para sacar adelante los proyectos que nuestra ciudad necesita».

Por su parte, el ex primer edil del PP ha lamentado que se lleve a cabo esta moción de censura que tilda de «injusta». «Hemos demostrado ser un equipo de gobierno serio y dialogante y ¿cuál es la alternativa que proponen? ¿Un alcalde imputado? Manilva no se merece esto», ha señalado en su intervención.

El ayuntamiento de Manilva cuenta con 17 concejales que forman la corporación municipal de los cuales 5 son de Compromiso Manilva, 4 de Con Andalucía IU, 4 del PP, 3 del PSOE y uno de VOX.

Tras las elecciones municipales del año 2023, Con Andalucía IU apoyó la investidura del alcalde del Partido Popular y entró en el equipo de gobierno lo que le costó la expulsión de la coalición de izquierdas, aunque continúan utilizando el nombre del grupo al no pasar a no adscritos. VOX también elevó a Fernández a la alcaldía, sin embargo, no entró a formar parte del equipo de gobierno. En enero de 2025, el entonces primer edil integró a cuatro ediles de Compromiso Manilva en el ejecutivo local quedando fuera del mismo el ahora regidor, Mario Jiménez.

Este hecho ha sido muy criticado desde la bancada del PP que considera «ilógica» una moción de censura que nace del propio equipo de gobierno. «Hemos aprobado juntos unos presupuestos trabajando codo con codo. Esto no se entiende», ha apelado Fernández.

Por su parte, desde el nuevo gobierno local defienden esta moción de censura por considerar que «existe una inacción por parte del gobierno de Fernández donde no llegan inversiones a la ciudad ni se llevan a cabo los proyectos

