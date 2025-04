El apagón de luz e internet siembra el caos en Marbella y Manilva

María Albarral Lunes, 28 de abril 2025, 20:35 Comenta Compartir

El apagón de luz e internet en la Costa del Sol Occidental ha supuesto un caos en los diferentes municipios del litoral. El Salón de Plenos de Manilva se ha quedado a oscuras justo en el debate de la moción de censura para desalojar al popular José Manuel Fernández de la alcaldía. Se han vivido momentos de tensión y a los 15 minutos han retomado la sesión sin micrófonos ni luces, abriendo las ventanas del inmueble y pidiendo silencio para que se pudieran escuchar las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos políticos.

Tras la votación, la moción ha prosperado y ha sido investido alcalde el edil de Compromiso Manilva, Mario Jiménez.

En Marbella se ha dejado sentir el apagón especialmente en el tráfico. La ausencia de los semáforos ha provocado que se precinten algunas intersecciones y que los efectivos de la Policía Local de la ciudad estén regulando las rotondas, así como las entradas y salidas del término municipal y de los centros escolares.

Las principales arterias de la localidad están colapsadas por los vehículos. Respecto a los restaurantes y bares, se mantienen abiertos aunque en su mayoría no pueden ofrecer todos los servicios al no contar con suministro eléctrico. Igual ocurre con las tiendas que se han vaciado de clientes por no funcionar las tarjetas de crédito.

En la puerta de los supermercados se han formado colas de personas que querían hacer compras de urgencia y algunos de estos establecimientos sí han podido seguir abiertos al contar con equipos electrógenos propios.

Respecto al Hospital Universitario Costa del Sol se ha suspendido la actividad programada (consultas externas, quirófanos programados, etc) hasta nueva orden. Las urgencias y emergencias continúan atendiéndose.

Las instalaciones de este hospital cuentan con grupos electrógenos de gran capacidad que están funcionando con normalidad. Así desde el centro hospitalario informan que «todos los pacientes afectados por esta incidencia, serán reprogramados lo antes posible, en cuanto esta situación se normalice»

Temas

Manilva

Marbella