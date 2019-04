Manilva convenia con Mancomunidad la retirada de residuos del punto limpio Último pleno ordinario de Manilva. :: ch. márquez El comité de empresa reclama a la corporación la actualización de la RPT y la firma del convenio para regularizar a la plantilla municipal CHARO MÁRQUEZ MANILVA. Viernes, 5 abril 2019, 00:05

La corporación municipal de Manilva celebró ayer el último pleno ordinario de la legislatura en el que se aprobó un convenio de colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental para que este organismo asuma la gestión de los residuos del punto limpio, que aún no se ha puesto en funcionamiento.

En materia económica se aprobó, con el voto en contra de la oposición, un reconocimiento extrajudicial de crédito superior a los 400.000 euros para abonar facturas sin consignación presupuestaria. El alcalde, Mario Jiménez, aclaró que se trataban de pagos pendientes a Endesa y la Seguridad Social y a facturas de 2018 que entraron ya en este año. El portavoz del PSOE, Diego José Jiménez, acuso al equipo de gobierno de gastar a diario 7.000 euros fuera de presupuesto.

IU retiró una moción de apoyo a la caza y al silvestrismo que había presentado al pleno al manifestar su oposición al silvestrismo. Este tema provocó un debate en el seno del equipo de gobierno en el que las posturas eran discrepantes entre sus socios. Se dio la extraña circunstancia de que el concejal de Medio Ambiente, Dean Tyler, exedil de IU y ahora concejal no adscrito, no pudo conocer la moción con antelación al no poder participar en la comisión anteplenaria, como tampoco puede hacerlo en la junta de portavoces.

Al concluir la sesión el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Morejón, intervino para manifestar la preocupación de la plantilla ante el hecho de que concluya la legislatura sin que se haya aprobado la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ni se haya firmado el convenio colectivo. El regidor anunció que la próxima semana se celebrará un pleno extraordinario en el que se abordarán estos temas.