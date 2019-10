La Junta abona a abogados y procuradores el segundo trimestre de 2019 de la asistencia jurídica gratuita Marín, a su llegada al congreso junto a la alcaldesa de Marbella y representantes de a abogacía / Charo Márquez Juan Marín dice que los presupuestos de 2020 contemplan 601 millones de euros para Justicia, «el mayor que ha tenido la consejería» CHARO MÁRQUEZ Marbella Jueves, 17 octubre 2019, 12:30

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín, ha anunciado hoy en Marbella que la Junta procedió ayer al pago del segundo trimestre de 2019 de la asistencia jurídica gratuita a los ocho colegios de abogados de la región, pese a que la fecha que estaba prevista era el 31 de octubre.

Marín, que ha asistido al XV Congreso Jurídico de la Abogacía ICA Málaga, que reúne a más de 2.000 profesionales, ha adelantado que el abono del tercer trimestre se efectuará antes de las Navidades y ha asegurado que «se termina así con la incertidumbre de los pagos». Así mismo ha indicado que los presupuestos andaluces de 2020 incluyen una subida del 16,4 por ciento para la asistencia jurídica gratuita, con cinco millones de euros.

Por su parte, el decano del colegio de abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha calificado de «tercermundista» la situación de los abogados de oficio que, sólo en Marbella tramitan más de 44.000 expedientes y que cobran una media de 1,5 euros la hora.

El vicepresidente ha señalado que tras la comisión de presupuestos su consejería ha previsto la actuación en 15 sedes judiciales para su reforma, rehabilitación o inicio de construcción a lo largo de 2020 y que supondrán 13 millones de euros.

Ha recordado que los presupuestos de 2020 contemplan 601 millones de euros para Justicia, «el mayor presupuesto que ha tenido consejería para poner en evidencia la apuesta decidida porque los ciudadanos cuenten con una Justicia más cercana y que tarde menos tiempo en resolver sus conflictos».

Marín ha reconocido que no será «fácil» sacar adelante unos presupuestos de 38.000 millones de euros en Andalucía pero confía en que el resto de partidos no vote en contra. «Es muy difícil decirle no a estos presupuestos. No hay ningún tipo de justificación. Más del 54 por ciento del gasto se destinan a políticas sociales, a educación y a sanidad pública. Reforzando la justicia y apostando por la Ley de Dependencia. Además de inversiones importantes en infraestructuras. Son los más sociales de la historia«.

El vicepresidente ha aclarado que no le corresponde a él «convencer» a Vox para que apoye estos presupuestos. «Yo no tengo que convencer a nadie. Vox se tendrá que convencer solo. Deseo que cumplan su compromiso y que el resto de fuerzas políticas se sumen a la sensatez.