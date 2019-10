Víctor: «Para nosotros no es noticia que se juegue el partido» Víctor, técnico del Málaga, este viernes. / B. G. El técnico del Málaga quiso pasar por encima sobre el asunto del ya denegado aplazamiento para transmitir un mensaje positivo: «Lo primero es aceptar nuestra realidad y nuestra dificultad. Tenemos los datos y la confianza de que el equipo está cerca de las victorias» BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 11 octubre 2019, 13:27

El entrenador malaguista, Víctor Sánchez del Amo, cumplió con su habitual comparecencia previa al partido del fin de semana. Un choque que durante la semana ha estado eclipsado por la solicitud de aplazamiento del Málaga por las numerosas bajas por jugadores con sus selecciones, lesionados y sancionados. Aunque el técnico malaguista aseguró que ellos trabajaron con la confianza de que el partido se jugaba. Y efectivamente así lo confirmó unas horas antes la Federación.

«El club valoró enviar esa solicitud pero para nosotros nos es noticia que haya partido porque nos hemos preparado para ello. Hemos estado bastante ocupados preparando todas las exigencias deportivas que vamos a tener para ese partido. Nos ha afectado el hecho de no tener jugador suficientes entre internacionales, lesionados y sancionados. Pero mi trabajo no es valorar el reglamento. Hemos preparado el partido con lo que tenemos. Son cosas que nos afectan en lo deportivo pero que nosotros no las tomamos«, zanjó Víctor.

Reconoce las dificultades que han tenido, no quiere esconderlas, de hecho ha confirmado a medias que en la convocatoria de 16 jugadores, «porque no hemos podido más» (el reglamento no permite convocar a más de seis jugadores del filial y solo cuenta con 10 fichas profesionales), habría algunos jugadores que no están en su mejor tono físico: «Durante la semana han habido jugadores que no han podido entrenar por molestias y sobrecargas. Son jugadores que no tienen recambio y tenemos gente tocada pero hay que enfocarse en la búsqueda de soluciones. La competición sigue y queremos salir a competir, no hablar de lo que no se tiene. Ya no vale comparar la plantilla con la de la temporada pasada«, explicó.

Parece que puede ser una situación propensa a repetirse en otras fases de la temporada sino se pone remedio con otras incorporaciones (siempre pendientes de la aprobación de La Liga) o hacer ficha del primer equipo a algún filial. Al ser cuestionado si hay algún fichaje de fuera sobre la mesa respondió que eso pertenece a la parcela de gestión añadiendo que «no hay ningún perfil que nos haya llegado a nosotros que sea suficiente para fichar».

Sobre el partido, valoró al rival como «un equipo con un estilo muy definido». «Tiene una capacidad enorme para penalizar los errores, lo aprovecha todo y es muy importante no tener fallos. Es un estilo competitivo y por eso están ahí, por sus méritos. Habrá debate con su forma de jugar pero es efectivo, no le hace falta mucha posesión para ganar. Nosotros tenemos que aumentar nuestra efectividad y no tener errores«.

Sobre esto último, el entrenador aportó varios datos: «Nos falta mejorar en la finalización, somos el equipo que más disparos necesita para hacer gol. 18 para hacer uno, y el siguiente peor que nosotros lo hace en 14. Es una diferencia muy alta. En cuanto esos datos mejoren vamos a crecer«, analizó.