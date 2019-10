El Málaga anuncia una lista de 16 jugadores con la novedad del canterano Juande Reanto y el canterano Cristo, en un entrenamiento. / MÁLAGACF Entran los diez profesionales previstos y disponibles más seis fichas de jugadores de cantera BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 11 octubre 2019, 14:00

Es lo que hay. El Málaga no tiene más jugadores disponibles y así tendrá que vérselas ante el líder de la competición, un Cádiz que huele sangre. Víctor Sánchez del Amo recluta a sus diez jugadores con ficha de profesional disponibles, aunque ha reconocido que algunos no están en su mejor tono físico refiriéndose a los casos de Cifu, Diego o Boulahroud, que no han entrenado todos los día de esta semana.

Más seis canteranos que han ido accediendo habitualmente a las convocatorias excepto el central Juande, que se incorpora por primera vez esta temporada a una lista. Por tanto, la lista completa la forman: Diego, Luis, Lombán, Sadiku, Renato, Cifu, Rolón, Keko, Benkhemassa, Boulahroud; y los filiales Kellyan, Gonzalo, Juande, Luis Muñoz, Cristo y Antoñín. Es una convocatoria muy inusual porque lo normal es citar al menos hasta 18 efectivos. Pero el reglamento también dice que no pueden convocar a más de seis filiales, algo que ya hicieron en la primera jornada de liga ante el Racing y por lo que fueron sancionados por 300 euros.