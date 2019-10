Víctor: «Hicimos el peor primer tiempo; fue más una cuestión de actitud» AGENCIA LOF «Con esta activación que tuvimos es muy difícil competir», reconoció el entrenador, que destacó que en la segunda parte «el equipo lo intentó» ADG. OPTA Huesca Lunes, 7 octubre 2019, 00:21

El entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, no escondió el mal rendimiento del equipo en la primera parte, que consideró «la peor de la temporada», situación que trató de corregir en el descanso. «Con esa activación que tuvimos es muy difícil competir. Fue más una cuestión de actitud que de otro tipo», dijo el técnico madrileño, que era optimista cara a que el equipo pudiera meterse en el partido en el segundo tiempo, esperanza que se truncó con la expulsión de Adrián, que «dejó el partido muy desnivelado a favor del Huesca».

«El equipo lo ha intentado y se ha esforzado en la segunda mitad. Se crearon situaciones de peligro, sobre todo a balón parado», recalcó Víctor, para quien hubo una «circunstancia de juego» en el primer tiempo que, pese a que no quiere que sirva de «excusa», considera que pudo tener su influencia: «No entiendo como el VAR no ha revisado la jugada del penalti a Bouhlaroud. La he visto ahora y es una jugada clarísima. Llega, toca el balón y el rival le arrolla sin tocar el balón. Podía haber sido una situación del empate a uno y que nos hubiera metido en el partido».

El entrenador del equipo costasoleño se mostró sorprendido por el hecho de que durante el partido «se hayan revisado varias jugadas en el área del Málaga y una que ha habido muy clara no entiendo cómo el árbitro no ha ido a verla en la pantalla igual que lo ha hecho con las del Huesca».

Además, aseguró que está «cabreado» por la primera parte del equipo, aunque no está preocupado, «porque el equipo viene compitiendo bien en todos los encuentros» y entiende la situación vivida en El Alcoraz en el primer tiempo es «un despiste y un accidente». «Cuando tratas de activar más al equipo antes de un partido, en este caso, se ha conseguido lo contrario. El rendimiento no fue bueno ni con balón ni sin él», añadió al tiempo que aseguró que sus jugadores «llegaban tarde a las jugadas». «El segundo gol es muy claro, porque ha entrado un jugador por el centro como Pedro por su casa, algo que hasta ahora no nos había pasado en otros partidos», dijo.

«Perdimos en la primera parte dos rasgos que estaba teniendo el equipo: fiabilidad defendiendo y personalidad con el balón. En la segunda parte hubo buena actitud y se intentaron más cosas, aunque a una derrota así poco aspecto positivo le podemos dar», argumentó Víctor, que considera que el camino liguero «es muy largo y la línea de juego del equipo es la que da los resultados». «No hemos competido en esos primeros 45 minutos y ni siquiera hemos tenido suerte con las decisiones arbitrales», indicó Víctor, que minimizó la relevancia de la clasificación actual porque la que cuenta «es la de final de temporada». «Equipos como el Cádiz, nuestro próximo rival, empezaron mal la liga pasada y acabaron arriba», apuntó.

Míchel, contento

Por su parte, el entrenador del Huesca, el exmalaguista Miguel Ángel Sánchez, 'Michel', tuvo palabras de elogio para el rendimiento de su equipo con el mérito de conseguir «una victoria muy importante» en un encuentro en el que sus pupilos hicieron «70 ó 75 minutos muy buenos». «Quizás la sensación de ser uno más en el campo no la hemos aprovechado, aunque hicimos bien las cosas antes y me voy muy satisfecho con el trabajo, porque diez o quince minutos no pueden empañar el gran partido que hicimos».

A su juicio, «fallar el penalti cambió la dinámica del partido, y aunque su equipo tuvo tres ó cuatro ocasiones para marcar el 3-0 no lo consiguió. Nos faltó interpretar mejor el partido cuando el Málaga se quedó con un hombre menos, porque faltó la profundidad de la primera parte y se corrió menos hacia delante. Eso sí, reconoció que «la primera parte fue espectacular. Quizás es el partido más completo que hemos hecho, aunque ha habido buenos momentos en otros partidos. Tuvimos muchas ocasiones y concedimos muy poco y seguro».