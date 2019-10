Takioullah, fichaje de Al-Thani para el filial, convocado por primera vez un año después Fue inscrito el último día del mercado veraniego por decisión expresa de Al-Thani SERGIO CORTÉS Lunes, 14 octubre 2019, 12:31

Si el sábado fueron titulares los dos fichajes impuestos por el presidente del Málaga en el primer equipo, Rolón y Benkhemassa, el domingo se estrenó en una convocatoria del Atlético Malagueño el futbolista que llegó hace un año al club por decisión de Abdullah Al-Thani, el extremo Takioullah.

Ya una semana antes el futbolista marroquí estuvo a punto de ser incluido en la convocatoria. Takioullah fue inscrito el último día del mercado veraniego por decisión expresa de Al-Thani, lo que dejó sin ficha a jugadores como Benítez, José Carlos, Castillo, Marcus o Satoca. Esta situación, unida a la masiva presencia de jugadores oficialmente pertenecientes al Malagueño y que figuran con asiduidad en las convocatorias (Luis, Keidi y un portero, fijos, más los casos de Hugo antes o Antoñín ahora), provoca que cada semana el técnico del filial, Sergio Pellicer, tenga que hacer numerosas cábalas para no incurrir en alineación indebida con la presencia en el terreno de juego de más de cuatro juveniles.

La semana pasada Víctor tuvo concentrados en tierras aragoneses a nueve jugadores del filial, circunstancia que casi obligó a convocar a Takioullah para evitar apuros en la utilización de futbolistas con ficha del Malagueño. No obstante, la reincorporación de varios de ellos permitió disponer de las piezas necesarias sin tener que recurrir al 'último de la plantilla'.

Este fin de semana no ha podido ser así y por eso el extremo fue incluido en la convocatoria, aunque Pellicer no tuvo que recurrir a él y en los cambios entraron Iván Jaime, Rafa Camacho y Mike. Es la primera vez que Takioullah aparece en el acta oficial de un partido desde que su fichaje fue impuesto a mediados de septiembre del año pasado por Al-Thani, lo que supuso una inversión de 300.000 euros. Aquella decisión molestó al director deportivo, Caminero, porque esa cantidad se descontaba de la que se había reservado para el mercado invernal. El marroquí, además, no pudo ser inscrito hasta enero, pero después el entrenador del filial, Manolo Sanlúcar, nunca lo citó y hasta fue contundente sobre él: «No tiene nivel para el filial».