Sadiku pide no ir con Albania, y el Málaga reduciría a seis sus bajas por el 'virus FIFA' Sadiku celebra un gol ante el Zaragoza. / agencia LOF Al club ha llegado la convocatoria de Benkhemassa, pese a no haber sido oficializada todavía por la federación argelina PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 5 octubre 2019, 00:53

El Málaga sufrirá en principio sólo seis bajas por el denominado 'virus FIFA' la próxima semana, menos de las temidas, pero un balance que complicará seriamente su competitividad el sábado 12 (18.00 horas) ante el Cádiz, en la undécima jornada liguera en Segunda. En esas circunstancias el club no solicitará el aplazamiento del partido a LaLiga, aunque llegará en el mejor de los casos con doce profesionales, si es que recupera para entonces a Dani Pacheco –poniendose a punto tras una lesión muscular–y no sufre más percances.

El club ya conocía las convocatorias de Munir (Marruecos), Mikel y Juanpi (Venezuela) y Lorenzo (Suiza sub-20), pero también tiene la certeza de la llamada de Benkhemassa, pese a que no ha sido comunicada oficialmente todavía por la federación argelina, y la de Keidi por Albania. Lo novedoso es que Sadiku ha solicitado a su seleccionador, Edi Reja, no acudir con su país. El delantero, el único específico de la plantilla malaguista, acusa la sobrecarga de partidos y vive un momento especial. De hecho, ya pidió que no se le convocara la última vez (la lista se conoció el 9 de septiembre) después de acabar de resolver su futuro profesional, su fichaje por el Málaga. Ahora está por ver si se cumple el deseo del jugador, siempre a partir de un consenso con su seleccionador, ya que la normativa no permite tan fácilmente autoexcluirse de una convocatoria internacional.

En total, cinco de los afectados tienen fichas profesionales y sólo uno, Keidi, es canterano. No obstante, aunque se quedara Sadiku, Víctor se verá muy limitado a la hora de decidir el once y la convocatoria contra el Cádiz. Esta última podrá completarla con dieciocho sin exponerse a multa si no hay más bajas entre los profesionales, pero verá reducido su margen para hacer cambios en el partido. Para empezar, el portero, Gonzalo o Kellyan, será un canterano, y no podrá coincidir en el campo con tres dorsales más superiores al '25' para no exponerse al riesgo de alineación indebida.

Además, Ismael está pendiente de conocer hoy si viaja a Serbia a una competición con la sub-19 española. Se da el caso de que se ha vuelto a lesionar, como le sucediera antes de la anterior llamada, hace un mes. El jugador dejó el campo antes de acabar el choque en Zaragoza con molestias musculares, como confirmó ayer el club en un comunicado, que habla de «una sintomatología muscular en su pierna derecha pendiente de pruebas complementarias». Ramón, que fue citado en septiembre para el mismo combinado, no fue llamado ahora, como Hicham, un asiduo en las categorías inferiores de Marruecos.