Pellicer: «Quedan siete partidos y hay que estar focalizados en el del Eibar»

Pellicer apuntó que las dinámicas y la distinta energía que tuvieron al final el Huesca y su equipo decantaron la balanza a favor del conjunto ... azulgrana, que se llevó los tres puntos gracias a un tanto postrero de Javi Pérez en el minuto 97 (1-0). Considera que «la suerte hay que buscarla» y que el fútbol está siendo excesivamente «cruel» con sus hombres.

A su juicio, se vio un encuentro con «dos partes totalmente diferentes». «En la primera mitad hemos entrado mejor, sobre todo cuando hemos superado esa primera línea de presión, con esos cambios de estructura que tenían ellos, igual que nosotros, a la hora de defender y de atacar. Ellos nos han generado una situación de balón parado, que el Huesca en ese aspecto es un equipo top», señaló el entrenador del Málaga.

«Nosotros hemos sido muy poco capaces de superar esa primera línea de presión, pero estábamos en partido, de pie y compitiendo. Pero ahora mismo tenemos una situación que está siendo cruel con nosotros, sobre todo por el trabajo del grupo».

Afirmó que «es cuestión de darle una vuelta» a esa dinámica, ya que «la energía y la clasificación del Huesca, que está haciendo una gran temporada, les ha hecho llegar más al área en el último tramo, apuntó el técnico castellonense, que reconoció que al Málaga le faltó »energía en ese último tramo«.

«Es un golpe muy duro, pero la vida no es fácil», dijo antes de apuntar que es necesario «fortalecer a los chicos» para revertir la mala racha «porque queda muchísimo» campeonato. «Tenemos que tragar veneno y seguir insistiendo para sacar esto adelante», dijo Pellicer, que calificó de «muy difícil» el día de ayer tras perder.

«Hay que seguir para sacar esto adelante. Tenemos que ir de la mano. Quedan siete partidos y hay que estar focalizados en el del Eibar», comentó antes de asegurar que en el fútbol son importantes «los estados de ánimo». «En la primera vuelta habíamos sido un equipo muy sólido, el que menos perdía», circunstancia que ha cambiado porque «los pequeños detalles» no están cayendo del lado del Málaga. «Tenemos que analizar y ser autocríticos. Nos falta alguna cosa más para que caiga de nuestro lado. No creo en la suerte, hay que buscarla y trabajarla. No es momento de lamentaciones. Nuestra gente seguro que está muy dolida. Estamos en una situación difícil y los chicos deben afrontarla con seguridad y con trabajo para no desfallecer», concluyó Pellicer.