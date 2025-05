Pellicer: «Si no entreno al Málaga, no voy a entrenar a otro equipo el año que viene» «Tengo contrato y hay que marcar unos pasos; hemos hablado ciertas cosas y todo va encaminado, pero es un 'feedback' de todo», dijo cuando fue preguntado por su continuidad

Agradecido y reflexivo. Así compareció Pellicer en su última rueda de prensa de la temporada, en la que dejó un claro mensaje cara al futuro ... cuando fue preguntado por su continuidad: «Si no entreno al Málaga, no voy a entrenar a otro equipo el año que viene». No dio demasiadas pistas sobre su futuro: «Tengo contrato y hay que marcar unos pasos. Hemos hablado ciertas cosas y todo va encaminado, pero es un 'feedback' de todo. Lo importante no es eso, es que ha sido una temporada dura y que en dos años hemos cumplido objetivos». También abogó por dar un paso adelante, «incluido el entrenador», si se quieren aspirar a cotas más importantes.

También se refirió a la continuidad de aquellos cuya vinculación con el club expira este verano, caso de Dioni, Manu Molina, Baturina, Kevin. «Hay que mirar lo que hay disponible. No es fácil y hay que hacer un 'puzzle'. Desde fuera parece fácil y requiere unas circunstancias. Tendrá que ser el club el que tenga que hablar sobre ellos. Creo que por un reconocimiento de la gente, aun perdiendo, hay que sentirse orgulloso. Eso no ocurre muchos veces y el reconocimiento de la gente vale muchísimo», dijo en referencia a la ovación que la grada le brindó a Manu Molina y a Dioni cuando fueron sustituidos. En lo que al partido respecta no se mostró demasiado contento con la actuación de sus hombres: «Nos ha aparecido muy rápido el primer gol. Ellos han venido a competir porque tres puntos siempre son tres puntos, aunque parezca poco porque no nos juguemos nada. Se nos ha puesto el partido complicado a partir de ahí y no hemos estado bien. Ellos son uno de los mejores equipos defendiendo y se ha jugado a lo que ellos querían. Sí es cierto que en la segunda parte nos han dejado espacios. No podemos perder el alma ni la cara al partido. Parecía que estábamos en una situación, por el cansancio, y apareció el ADN del equipo, de luchar y del descaro. Y al final nos hemos llevado el empate. Hemos vuelto a recuperar esa energía y somos un equipo que tenemos que ir al límite». Como no, fue preguntado por el sensacional partido que hizo el canterano Carlos López en su debut liguero, tras las 83 titularidades consecutivas de Alfonso Herrero: «Ha tenido dos acciones muy importantes, y después, en la segunda jugada, han llegado los goles. Estoy muy contento por él porque ha trabajado mucho. La competencia es dura y Alfonso ha sido mejor porque él también le ha apretado. Con Carlos también podemos ganar partidos». El ambiente y el tifo Y una vez más, se mostró maravillado con el ambiente de La Rosaleda, en esta ocasión con un tifo que habló del sentimiento malaguista y de su transmisión entre generaciones. «Estaba focalizado en el partido, pero lo que ha hecho la grada de animación con el tifo representa todo. De padres a hijos y coraje y corazón. La afición ha sido clave. Málaga son ellos. Ellos siguen y estarán. Solo por eso se merecen todo el reconocimiento y todo lo mejor. El de padres a hijos es el mayor reflejo que hay. Hacía años que no había esa conexión, y eso es una responsabilidad que tenemos todos». Se despidió cuando fue cuestionado por alguna espinita clavada. No habló de nombres, pero sí a nivel colectivo. «Yo no voy a hablar a nivel individual, pero en lo colectivo sí creo que hemos estado cerca de dar ese paso para estar más holgados (en la tabla). En esa liberación podríamos haber hecho algo más. Hemos sabido responder en momentos de estrés», concluyó.

