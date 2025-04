El Málaga recupera la solidez atrás

El Málaga realizó ante el Castellón el que probablemente sea su mejor partido de la segunda vuelta. Continuó desacertado de cara a portería, como es ... tónica a lo largo de este curso, pero recuperó la solidez defensiva que había mostrado durante la primera mitad de la competición. El cuadro blanquiazul, gracias a la gran actuación de su zaga, que defendía con tres centrales (Galilea, Álex Pastor y Murillo) y dos carrileros (Dani Sánchez por la banda izquierda y Antoñito actuando por la derecha a la hora de replegar ayudando a Murillo), y a un Alfonso Herrero estelar que volvió a mostrar su mejor versión, logró su cuarta puerta imbatida de esta segunda vuelta, una cifra que contrasta con las diez que tuvo en sus primeros 15 partidos de Liga. Es la primera portería a cero de la segunda vuelta frente a un equipo que no sea ante uno de los tres últimos clasificados.

Debido a la crítica situación del equipo en la tabla, Pellicer recuperó en Huesca el sistema de tres centrales, un esquema que empleó con frecuencia durante su primera etapa en el banquillo, y lo ha mantenido en los siguientes envites. Si bien los defensas no estuvieron finos en las dos salidas (en Ipurua, los zagueros fueron protagonistas de los dos tantos del Eibar con errores de bulto), la zaga comandada el domingo por Galilea se mostró fiable y contundente. Ante el Castellón, caracterizado por su fútbol vistoso, de muchas ocasiones y goles (es el quinto equipo más goleador de Segunda), los defensas malaguistas realizaron 34 despejes, cinco intercepciones clave y recuperaron la posesión en 47 ocasiones, unos datos defensivos brillantes.

Pero la victoria crucial del domingo (y la gran mayoría de los triunfos de los hombres de Pellicer esta temporada) no se explica sin la participación decisiva de su portero, Alfonso Herrero. Quizá no tuvo que realizar numerosas intervenciones, ya que el cuadro 'orellut' no llegó tantas veces al área, pero dejó dos paradas vitales en momentos importantes, como acostumbraba a hacer en la primera vuelta. La más destacable fue la atajada con el pie a Cala en el área pequeña en el minuto 75, cuando el conjunto albinegro se había volcado al ataque y el equipo blanquiazul pasaba más apuros.

El guardameta del Málaga recuperó su 'trono' como el portero de Segunda con más partidos dejando la meta a cero, con 15.