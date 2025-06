Un pícnic insólito en La Rosaleda

Con motivo del adiós a la temporada 2024-25, el Málaga quiso llevar a cabo un evento nunca antes visto en el fútbol español. El ... club organizó un pícnic para un centenar de abonados malaguistas, que cumplieron el sueño de muchos otros aficionados blanquiazules: pisar, pasear y jugar al fútbol sobre el césped de La Rosaleda.

Los aficionados extendieron sus mantas, abrieron sus neveras y cogieron sus bocadillos y patatas y disfrutaron de una velada inolvidable. El principal temor residía en las altas temperaturas. Pero, puesto que se celebró a una hora razonable (de 18.30 horas hasta las 21.30), cuando el sol ya caía y la zona techada del estadio del Málaga dejaba mucho espacios con sombra, el calor no fue un problema en ningún momento. Al final del pícnic se sortearon dos camisetas: la primera de la temporada que ahora acaba firmada por todos los futbolistas del plantel, y la 'retro' que conmemora a la 'Doble D', con las firmas de Dely Valdés y Darío Silva, la mítica dupla malaguista.

También estuvieron presentes Alfonso Herrero y Nelson, futbolistas de la primera plantilla blanquiazul, que llegaron 'por sorpresa'. Ya de vacaciones tras una temporada maratoniana (43 partidos oficiales), ambos jugadores asistieron con sus familias y pasaron un rato agradable. Tuvieron tiempo para atender a los aficionados allí congregados: charlaron con ellos, se hicieron fotos y firmaron autógrafos. El central luso incluso se unió para dar unos toques con algunos hinchas.

Jorge Garrido

El himno del Málaga, acompañados por Súper Boke

Uno de los momentos 'estelares' del pícnic fue cuando un chico sacó su guitarra y sus tres amigos y Súper Boke, la mascota del Málaga, cantaron el himno, que 24 horas antes entonaba la parroquia blanquiazul a pleno pulmón por última vez en la temporada.

«Me parece una iniciativa súper bonita, la verdad. La Rosaleda es el templo y no hay mejor sitio para echar la tarde. He cumplido un sueño que tenía, que era el de poder tener mi momento en La Rosaleda», declaró a este periódico una aficionada. Otro seguidor blanquiazul dijo que «al ser la primera vez que se hace, es un orgullo formar parte de esto, ojalá más clubes lo hagan en un futuro. No me esperaba que me tocara, porque con tanta gente que se ha volcado con el equipo últimamente pensaba que iba a ser complicado. Sabíamos que vendría muchos niños pequeños pero yo (un joven de unos 20 años) estoy encantado, me lo he pasado muy bien».

Ampliar Aficionados blanquiazules, sentados con Súper Boke, la mascota oficial del Málaga. Salvador Salas

Si bien el grueso de las actividades, como los pinta caras o las zonas que había para colorear, iban claramente dirigidas a un público más bien infantil, allí había gente de todas las edades, lo que demuestra el amplio espectro de aficionados que maneja el Málaga, que ha vivido un evidente rejuvenecimiento de un tiempo a esta parte.

Se trata de una idea pionera en el fútbol español. El club en el que se ha inspirado el Málaga es el Fulham inglés, que desde hace algunos años tiene este gesto con su afición. Esta iniciativa no pudo realizarse el año pasado porque el conjunto blanquiazul finalizó la temporada a finales del mes de junio y debía volver al trabajo muy poco después. De esta forma, la entidad de Martiricos aprovechó los días hasta que comience el periodo de retirada del césped y su posterior resiembra para llevar a cabo este pícnic.

Con este insólito pícnic, el Málaga brindó a sus fieles la oportunidad de despedirse de La Rosaleda (hasta agosto) desde muy cerca, una experiencia que seguro que no olvidarán.