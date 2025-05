El Málaga no puede ser un equipo comparsa

Se perdió en Elche. No nos jugábamos nada, salvo la honra, pero este Málaga, una vez conseguida la permanencia, es un equipo comparsa, lo que ... es una verdadera pena, pero una realidad. Se jugaban muchos equipos muchas cosas, pero el Málaga no. Ni pito ni flauta. El Elche tenía que ganar y ganó. Lo hizo con merecimiento, porque el equipo de Pellicer no hizo méritos para más, porque además, como siempre, Lobete falló su gol claro de todas las jornadas... Una pena, pero es lo que tenemos con un equipo muy mal hecho, sin refuerzos en Navidad.

Y lo peor no es lo que ha pasado, sino lo que puede pasar. Si la Dirección Deportiva tan nefasta sigue a sus anchas, lo tenemos claro. ¿Manu Molina y Dioni fuera? ¿Y Juanpe? ¿Y Sangalli? ¿Y...? Da pena que el Málaga no se juegue el ascenso o entrar en los play off en las dos últimas jornadas, pero es que las hemos pasado puñeteras para quedarnos en una categoría que no le corresponde a la ciudad, pero esta Administración Judicial nos tiene secuestrados. El regalo sería que dejaran el club en manos de quien sea, pero no de los que lo tienen en la actualidad, que por inseguridad, desconocimiento o imposibilidad no hacen lo que deben porque no saben: un equipo fuerte con ilusiones, con ganas. Una plantilla de categoría, con ilusión y fuerza. Con ganas de ascenso.

