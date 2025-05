Lobete: «La temporada del equipo ha sido buena, nos vamos contentos y hemos disfrutado»

El Málaga se despidió de la temporada 2024-25 con un empate ante el Burgos que sabe a victoria por la forma en la que ... se produjo, pero con cierto regusto amargo por los jugadores que pudieron haber vestido por última vez la camiseta blanquiazul. No será el caso de Lobete, que continuará la próxima campaña. El atacante vasco, que anotó el segundo gol de los blanquiazules, realizó un balance de la temporada del Málaga: «La temporada del equipo ha sido buena. Hemos conseguido el objetivo, y eso era lo primordial. Ahora nos toca descansar y pensar en las vacaciones para volver como animales. Nos vamos contentos y lo hemos disfrutado», explicó Lobete.

Sobre el encuentro, que era realmente un mero trámite para ambos equipos, el jugador malaguista señaló que «ha sido un partido muy difícil porque ellos lo plantearon muy bien. Nos costó mucho al comienzo porque defendieron muy bien. Ya a partir del 80 nos hemos venido arriba gracias a la afición. Hemos buscado hacer el tercero, pero no se ha podido. Al menos no hemos perdido, y eso creo que es importante».

Varios futbolistas no continuarán la próxima temporada. La grada quiso despedirse uno a uno de varios de ellos, como Dioni o Manu Molina. «Todas las despedidas son duras. Yo no tengo ni idea, todavía no se ha comunicado nada de forma oficial así que tampoco hay que hablar mucho más. Pero es verdad que la afición ha agradecido uno a uno a algunos compañeros. Nosotros en el vestuario hacemos lo mismo», explicó Lobete.

También acudió a sala de prensa el joven Carlos López, que se estrenó en Liga con una sólida actuación. Se mostró exigente consigo mismo, reconociendo que «tuve algunos errores evitables, o situaciones que podrían haber sido diferentes. Ha sido un buen partido, pero nunca hay que para de buscar la mejora, siempre hay cosas en las que mejorar. Le doy las gracias al míster por haberme dado la oportunidad de debutar en Liga, encima hacerlo aquí en casa con nuestra afición. La pena ha sido el resultado porque no hemos podido conseguir la victoria, pero por lo menos, nos hemos despedido bien de la temporada».

El excelso rendimiento de Alfonso Herrero dificulta que Carlos López disponga de más minutos: «Nuestra relación es muy buena. Por el estado de forma en el que ha estado Alfonso Herrero es muy difícil tener minutos. Siempre intento mejorar en los entrenos. Hacerlo lo mejor posible para que cuando me llegue la oportunidad, estar preparado. Y eso me hace estar también a un nivel en el que no debo bajar para que Alfonso Herrero esté al máximo en los partidos».

Se habla de una cesión al recién ascendido Torremolinos como mejor solución para que el guardameta malaguista pueda foguearse: «Ahora quiero disfrutar y descansar en este mes que tenemos para despejar la mente y después ya se verá. Mi intención es quedarme porque esta es mi ciudad y es mi casa. Pero estamos en el fútbol profesional y nunca se sabe», sentenció el portero malagueño.