Muchas conexiones entre Málaga y Oviedo

Jorge Garrido Málaga Viernes, 28 de marzo 2025, 00:16

En el apartado deportivo, el partido del domingo contiene todos los ingredientes para ser un choque atractivo: el Málaga busca sumar lo antes posible los ... 50 puntos que a priori le darían la permanencia, mientras que el Oviedo, en el que debutará Paunovic en el banquillo, necesita dejar atrás los malos resultados y no descolgarse de la pugna por el ascenso. Pero el partido no está exento de reencuentros y hay posibilidad de que se cumpla la famosa 'ley del ex', ya que hay numerosas conexiones entre Málaga y Oviedo. Luismi, pilar fundamental en la medular blanquiazul, regresa al que fue su hogar durante tres campañas y media, mientras que el guardameta Aarón, Santi Cazorla, Francisco Portillo y Paulino pertenecieron a la entidad de Martiricos. A su vez, el nuevo técnico del cuadro carbayón, el serbio Veljko Paunovic, formó parte del extinto Atlético Marbella durante la etapa de máximo esplendor deportivo de la entidad marbellí.

Luismi regresa a la que fue su casa Luismi, la pasada temporada con el Oviedo. REAL OVIEDO El 'pivote' malaguista Luismi, un futbolista capital para Sergio Pellicer desde que debutó, llegó a Málaga tras quedar libre en el Oviedo, club con el que jugó 109 partidos, el equipo con el que más encuentros ha disputado como profesional. La temporada pasada fue la única en la que no fue indiscutible, debido a que comenzó a padecer problemas físicos con mayor frecuencia, aunque concluyó la temporada como titular. Es un medio centro de claro corte defensivo, pero anotó tres goles con el club ovetense. Todavía no se ha estrenado como goleador con la camiseta blanquiazul. Quizá ese primer tanto se reservaba para una ocasión especial como sería el partido en el Carlos Tartiere. Cazorla, un año inolvidable en Málaga Santi Cazorla, en su etapa como futbolista del Málaga. Carlos Moret Cazorla apenas estuvo una temporada en Málaga, pero fue un curso excelente. Bajo su batuta el cuadro blanquiazul vivió su apogeo deportivo, logrando la cuarta plaza en Liga. Dejó momentos memorables como malaguista, club que posiblemente se vio su pico de rendimiento (nueve goles y ocho asistencias). Fue recibido con honores y ovacionado al ser sustituido en el choque de la primera vuelta, como muestra de agradecimiento a aquella corta aunque gloriosa etapa y a una dilatada carrera. Un recibimiento absolutamente antagónico fue el de Ontiveros hace poco cuando vino a La Rosaleda con el Cádiz. Portillo, un canterano prolífico Ampliar Un joven Francisco Portillo, durante su etapa como futbolista del Málaga. Jorge Guerrero Portillo es uno de los canteranos del Málaga más prolíficos de este siglo. En el primer equipo malaguista jugó 91partidos en seis temporadas, en aquel momento desempeñándose como medio punta. Fichó por el Oviedo en noviembre, fuera de mercado, tras quedar libre con el Leganés, y en verano se especuló con su posible retorno a Málaga. Protagoniza una estadística alucinante: en las cuatro temporadas que ha jugado en Segunda ha logrado ascender. Aarón nunca llegó a debutar con el primer equipo del Málaga Ampliar Aarón Escandell, Javi Ontiveros y Pablo Fornals, en una de sus primeras convocatorias con el primer equipo blanquiazul. MCF El guardameta Aarón firmó por el juvenil del Málaga procedente de las categorías inferiores del Valencia, y subió el resto de escalafones hasta alcanzar el primer equipo. Nunca llegó a debutar, con el denostado rol de tercer portero durante tres campañas. En la actualidad es un portero solvente, caminando sobre esa fina línea entre ser un gran guardameta en Segunda y ser el segundo arquero en un equipo de Primera. Firmó esta temporada por el Oviedo y ha dejado grandes actuaciones, atajando un penalti a Antoñito en el partido en La Rosaleda. Paulino, un gran comienzo en el Málaga Ampliar Paulino anota frente a la Real Sociedad B en su única temporada en el Málaga. Mariano Pozo Paulino vistió la camiseta blanquiazul durante un curso, hace relativamente poco tiempo, en la temporada 2021-22. Tuvo un sólido inicio, anotando un 'doblete' ante el Girona en la quinta jornada, pero su rendimiento se diluyó, aunque el Málaga salvó la categoría. Realizó una gran campaña 2023-24 en Oviedo, pero este año no es un 'fijo'. Paunovic, en el mejor Marbella Ampliar Veljko Paunovic, en su primera charla como entrenador del Oviedo. REAL OVIEDO El nuevo técnico del Oviedo tiene una dilatada trayectoria en España, pero como jugador. Estuvo en el propio Oviedo y en el Atlético de Madrid, pero inició su aventura española en el extinto Atlético Marbella durante la mejor época del club marbellí, en Segunda, aunque no brilló.

