Cifu: «Sumar es positivo, pero queríamos hacerlo de tres en tres»
MARINA RIVAS Martes, 17 septiembre 2019, 22:33

El Málaga se ha acostumbrado a sumar de uno en uno, y aunque los jugadores lo valoren de forma positiva de puertas para afuera, la realidad es que necesitan comenzar a ganar. Así lo explicó Cifu, autor del tanto del cuadro blanquiazul en el empate ante el Rayo Vallecano: «Sumar siempre es positivo, pero queríamos hacerlo de tres en tres en nuestro campo y ha sido complicado. En la primera parte creo que hemos estado muy bien y en la segundo ellos nos han apretado». Y añadió: «Seguiremos trabajando y a ver si conseguimos los tres puntos que nos hagan arrancar y poder mirar hacia arriba».

Al menos los jugadores, según cuenta el lateral, ya parecen haber dejado a un lado la polémica extradeportiva que rodea al club. «Se cerró el mercado, nos hemos olvidado un poco del tema, sabemos los que somos, los que estamos y ahora toca trabajar para ir mejorando cada semana. Cada día estamos mejor, con los automatismos más cogidos. En cuanto arranquemos a sumar de tres cogeremos esa confianza que necesitamos», reiteró en su discurso Cifu, que aprovechó para relatar también cómo vivió su tanto: «Fue una jugada combinada muy buena, muy bonita y la tenía en bandeja para empujarla. Se lo dedico a la 'mami' y al futuro niño, para que llegue bien».

Lorenzo: «El equipo es una piña»

Marchó alicaído a casa el lateral, notablemente cansado física y mentalmente tras el encuentro, y le siguió en la zona mixta uno de los nombres del día, por su debut: el delantero procedente de las categorías inferiores del Manchester City Lorenzo. «Debutar en un club tan grande es un sueño hecho realidad. Estuve esperando esto contra el Mirandés, pero no pudo ser, y ahora estoy muy feliz, a pesar de no haber dejado los tres puntos en casa», comenzó. Al malaguista se le cuestionó sobre su opinión acerca de las gestiones de última hora con su 'transfer', que según comentó Víctor en rueda de prensa, le impidió debutar en el encuentro contra el Mirandés en casa. «Yo estuve entrenando aquí la primera semana, vine pensando que iba a ser convocado, pero al final no pudo ser. Al final son cosas que pasan con las federaciones y tal. Hay que pensar en el presente y ya he podido debutar», aseguró.

Todavía no conoce del todo al equipo pero asegura que se ha adaptado rápido. «El equipo es una piña. Estamos todos juntos, con la afición e intentando dar lo mejor de nosotros, trabajando cada día», comentó. Para lo que necesitará más tiempo será para encontrarse al cien por cien físicamente. Así valoró su estado de forma: «Físicamente, tuve una pretemporada atípica y el míster me ha dado hoy la oportunidad de jugar 30 minutos. Estoy un poco cansado por no haber tenido una pretemporada como los demás pero entré a intentar dar lo mejor de mi».