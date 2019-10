Antonio Banderas: «Es el momento de que el jeque abandone el Málaga» Banderas también se muestra preocupado por la situación del Málaga. / SALVADOR SALAS El actor malagueño también descarta la posibilidad de entrar en el club: «¡Estoy como para comprar el Málaga ahora!» FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Domingo, 6 octubre 2019, 18:41

El malagueño Antonio Banderas hace referencia en una entrevista a este periódico a su gran afición al fútbol y, sobre todo, a la situación por la que atraviesa el equipo de su tierra, que tiene la necesidad de equilibrar sus cuentas para no sufrir un castigo severo al final de temporada. El actor confiesa que ahora no tenga tiempo para seguirlo como antes y apunta directamente a una salida de su presidente, Abdullah Al-Thani. «Ahora veo poco fútbol, pero sí me voy enterando de que el Málaga está en un momento muy crítico, muy delicado. Como muchas personas en esta ciudad, creo que ya es el momento de que este hombre –el jeque– abandone y ponga el club al servicio de alguien con nuevas ideas, que venga con financiación y que dé un paso al frente».

El actor de 'Dolor y Gloria' es consciente de que es momento de afrontar la situación, porque el tiempo corre además en contra de la situación económica del club malaguista. «Así no puede seguir porque si no nos vamos a encontrar con un problema mucho mayor al final de temporada», asegura Banderas, que actualmente ensaya el musical 'A Chorus Line', que inaugurará su proyecto del Teatro del Soho Caixabank.

En la entrevista, Antonio Banderas también se refiere a la posibilidad de que él se hiciera cargo del club, como ya se rumoreó años atrás. Y explica que no es el mejor momento para que pueda emprender un proyecto como este. «Yo no puedo. Lo dije medio en broma cuando comencé el proyecto del Teatro del Soho Caixabank, 'esta es la forma más romántica de arruinarme'. Pues estoy cerca de eso«, señala el actor que, a renglón seguido, exclama: «¡Yo estoy como para comprar el Málaga ahora!».