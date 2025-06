PSOE exige que se duplique el número de servicios de autobuses metropolitanos e interurbanos en Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que duplique el número de ... servicios de autobuses metropolitanos e interurbanos en la provincia.

Junto al secretario de Movilidad de la ejecutiva provincial, Daniel Gómez, y la diputada provincial, Isabel Ruiz, Aguilar ha presentado una campaña bajo el lema #TransporteDignoYa para exigir a la Junta que cumpla sus competencias en materia de movilidad.

Aguilar ha asegurado que son «decenas de vecinos y vecinas los que se quedan en las paradas de autobuses cuando viene el autobús metropolitano, competencia de la Junta de Andalucía, porque ya viene completo, porque no hay más sitios y se quedan tirados y abandonados en las paradas».

Ha contado el caso de más de 20 vecinos de Riogordo que este fin de semana, a la vuelta de la playa, se quedaron en la parada porque el último autobús iba completo. «También ocurre con frecuencia en Rincón de la Victoria y otros municipios de la provincia», ha añadido.

Por ello, ha insistido en que la medida de duplicar frecuencias, sobre todo en las horas punta de acceso al trabajo y en las horas de ocio los fines de semana, es una medida «inmediata» que «puede paliar muchos problemas de movilidad».

«Las infraestructuras tardan más en ejecutarse, pero estas medidas se pueden aplicar ya y harían que no nos encontráramos con esas situaciones tercermundistas de vecinos y vecinas que se quedan en las paradas del autobús», ha dicho.

Aguilar ha destacado la necesidad de adaptar los servicios de autobuses metropolitanos e interurbanos a la demanda actual, en una provincia donde se ha registrado un importante crecimiento de población y de visitantes.

«Seguimos manteniendo las mismas líneas y los mismos medios de transporte metropolitano e interurbano, insisto, competencia de Moreno Bonilla, desde hace años, sin que se haya producido la renovación de las concesiones. Hay más de 1.000 concesiones que están pendientes de renovación», ha apuntado.

En este sentido, ha criticado que Moreno Bonilla «no esté haciendo nada». «Es el más atascado en los atascos de movilidad que hay en Andalucía, porque no hace nada, no se mueve, es inmóvil y no plantea ninguna medida», ha dicho. «Sí hace una cosa: utilizar la movilidad, y por tanto los problemas de los andaluces, para confrontar con el Gobierno de España», ha añadido.

En este punto, ha recordado que la Junta tiene la competencia exclusiva sobre transportes terrestres de personas cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz. «Es competencia exclusiva, según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, del gobierno de la Junta y está siendo un desastre y no funciona», ha subrayado.

Por su parte, el secretario de Movilidad del PSOE de Málaga y alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha denunciado la situación «absolutamente deficiente de un servicio tan básico».

«Es la Junta de Andalucía quien tiene la competencia exclusiva en lo que al transporte interurbano se refiere. Es inaceptable que desde finales de la década pasada se reconociera la necesidad de un nuevo mapa de recursos para la concesión del transporte público en toda Andalucía y, desde entonces, este mapa, que debería responder al crecimiento poblacional y a las necesidades específicas de los andaluces y andaluzas, sigue sin materializarse», ha expuesto.

«La Junta de Andalucía no sólo no ha rediseñado este mapa, sino que desde septiembre del año pasado se decidió renovar unas concesiones caducadas durante cinco años más», ha añadido.

«¿Qué sucede en Málaga y en su provincia mientras tanto? Atascos interminables, ciudadanos en pueblos de interior y de la costa cada vez más aislados y mayores dificultades para los jóvenes y para los trabajadores y trabajadoras que no tienen opción para el desplazamiento», ha criticado.

«Hay margen de sobra para duplicar los servicios para mejorar la frecuencia y eso es lo que estamos hoy aquí para reivindicar. Porque desplazarse de un sitio a otro no es un lujo, es una necesidad básica, y muchísimo más para los malagueños y las malagueñas y los pueblos de interior. Es hora de que la Junta de Andalucía, y Moreno Bonilla a la cabeza, cumpla con sus competencias, cumpla con su cometido y cumpla con la provincia de Málaga. Exigimos un transporte público eficiente», ha concluido.