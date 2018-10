La huelga de funcionarios de prisiones transcurre sin incidencias en Málaga Fernando Torres Según los sindicatos convocantes se ha superado el 70% de participación, aunque cuestionan al Ministerio del Interior por la imposición de servicios mínimos «descompensados» FERNANDO TORRES Miércoles, 24 octubre 2018, 12:15

Los funcionarios de prisiones están llamados a la huelga desde este miércoles, primer día de un calendario de seis paros generales con los que quieren llevar su lucha salarial a otro nivel. Desde hace más de un año, el colectivo pide a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, una serie de mejoras en sus condiciones laborales, tanto materiales como de aumento de personal y salariales, unas reivindicaciones que hasta la fecha no se han traducido en ningún cambio. Durante los últimos meses, los funcionarios han elevado sus protestas, llegando a bloquear algunos centros de diferentes puntos del país. No obstante, esta huelga es el resultado de una negociación fallida producida a finales de septiembre en la que el nuevo secretario de la institución, Ángel Ortiz, puso sobre la mesa una subida salarial de trescientos euros en tres años, propuesta que fue retirada a los tres días por ser «inviable». Las prisiones de Alhaurín de la Torre y Archidona han vivido su particular jornada de huelga sin incidentes y con los servicios mínimos cubiertos sin problemas.

En la puerta de Alhaurín de la Torre, el piquete informativo se ha instalado a las siete de la mañana. En trono a 150 trabajadores han controlado el acceso al centro, que se ha producido de forma más lenta de lo normal, pero sin sobresaltos. Un dispositivo de la Guardia Civil ha controlado que todo se llevase a cabo de forma pacífica y no ha tenido que intervenir. El delegado sindical de Acaip (formación mayoritaria en le sector penitenciario), Francisco Macero, ha explicado a SUR que Alhaurín de la Torre hay una plantilla total de 420 trabajadores cuando deberían ser 460, (una de las carencias que se reivindican es la falta de cobertura tras las jubilaciones). Durante un día normal, el servicio de vigilancia interior cuenta con 60 funcionarios y otros 110 se encargan del resto de tareas. «Hoy deberían entrar a trabajar en torno a 180 personas, pero Instituciones Penitenciarias ha establecido unos servicios mínimos que son prácticamente más personas de las que hay un domingo».

De esta manera, los manifestantes han expresado su desacuerdo con la decisión tomada por sus superiores, ya que les «impide» ejercer su derecho a huelga. «Hemos hecho una hoja de adhesión a la huelga para que a los que les ha tocado trabajar expresen su desacuerdo».

Piquete informativo. / Fernando Torres

La información del piquete se ha hecho de forma «pacífica», comprobando si la normativa de servicios mínimos se ha hecho de forma adecuada y explicando a los compañeros cómo actuar ante la falta de recursos por la huelga.

Entre las numerosas reivindicaciones del sector se encuentra el ser considerados como agentes de la autoridad, la creación de 3.500 plazas para cubrir las jubilaciones y las bajas y la subida salarial acorde al resto de cuerpos policiales. La delegada sindical de UGT, Elena Ortega, ha explicado a este periódico la importancia que tiene el paro de este miércoles y los que le preceden (26 de octubre, 6, 8, 13, y 15 de noviembre) llegue a la sociedad de forma clara. «Nuestra labor, aunque no se ve, es fundamental para la sociedad», ha apuntado.

En Archidona, el seguimiento se ha hecho de forma similar, aunque ese centro penitenciario todavía no dispone del total de la plantilla ni del número de internos que le corresponden.