La socialista Rosa del Mar Rodríguez, a Vox: «En mi partido hay puteros, en el suyo y en absolutamente todos»

La comisión de pleno de Derechos Sociales ha sido lo menos sociable posible y ha hecho un pleno al quince de debates agrios, pero la ... prostitución se ha llevado la palma. No se quedó muy atrás la moción para el cumplimiento de la memoria democrática en Málaga, que por lo menos sí acabó en un acuerdo para convocar la comisión que aborda esta cuestión de forma monográfica. La prostitución, un tema de debate escurridizo, en el que los populares, que tumbaban la moción socialista junto a Vox, se escudaron para no aprobarla en que había que mirar al Gobierno, para que aprobara «una ley en condiciones, legislen, y una vez legislado, lo vemos en los territorios» que afirmaba el concejal de Derechos Sociales, Paco Cantos, como finalizaba su intervención para que el equipo de gobierno del PP votara en contra. Pero, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, no dudaba de hablar del 'catálogo' (de prostitutas) que se financiaba con dinero público haciendo alusión al caso Ábalos, «entonces el PSOE, a lo mejor no es el partido más indicado para hablar de la prostitución; se lo hacen mirar primero porque con dinero público esto es todavía más grave».

Le tomaba así el testigo Cantos al portavoz de Vox, Antonio Alcázar, que antes había hecho un repaso del caso del tito Berni, con diputados nacionales imputados, Ábalos y los catálogos de prostitutas (que en algunos foros dicen 'scort' porque es más light), la sauna del suegro de Pedro Sánchez, Aldama, Koldo, portero de un prostíbulo, la fiesta en el parador de Teruel «con altos cargos y una habitación destrozada», y llegó a la droga y los servicios sexuales de altos cargos del Gobierno andaluz durante los ERE. Alcázar afirmó que no iba a votar en contra de la propuesta socialista, pero se ve que más tarde se animó a hacerlo al no ver el apoyo popular. Con esta retahíla, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, la proponente de una moción que había armado el Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, un órgano de participación con más de cien asociaciones, tenía una difícil tesitura. Pero, sacó coraje de donde pudo, y le recriminó a Alcázar que no tuviera un debate más adulto. «Usted, probablemente no se ha leído el cuerpo de la moción. El 40% de los hombres en España ha pagado alguna vez por servicios sexuales. Eso significa que en mi partido hay puteros, en el suyo y en absolutamente todos. Y en todas las familias, y en todas las empresas, y en todos los vecinos y en todos los entornos», que decía con la voz quebrada. Un ránking que da pavor: España es el primer país de la UE en consumo de prostitución, y el tercero del mundo, y 114.000 mujeres la ejercen, según un estudio del Ministerio de Igualdad Era valiente Rodríguez señalando este dato de un estudio del Ministerio de Igualdad, que el concejal popular Paco Pomares ensalzó como el mejor análisis que se ha hecho en los últimos tiempos sobre esta lacra, y quizás dio en la clave cuando finalizó el debate de la iniciativa: «Apoyar la abolición de la prostitución: nadie está en contra del fin, pero sí del camino». Una ordenanza injusta Rodríguez se quejaba de que la ordenanza municipal de convivencia, que era injusta porque ponía en el mismo lugar a prostitutas que a los hombres que pagaban por servicios sexuales, y finalmente las víctimas eran las mujeres porque la Policía Local las multaba mucho más a ellas. Explicaba que OnlyFans y Suggar Daddy no eran otra cosa que prostitución, y no Julia Roberts con la banda sonora de Roy Orbison (en 'Pretty Woman'). Que las prostitutas no se compran ropa en la quinta avenida de Nueva York sino lencería infame en tiendas del todo a cien, y que no iban a hoteles cinco estrellas sino al polígono o a pisos. «Estamos hablando de derechos humanos y clara violencia contra la mujer, ataca la línea de flotación de la dignidad y el bienestar de las mujeres», decía, dando cuenta de que el Consejo de la Mujer de Málaga ya había hecho esta petición: abolir la prostitución vía ordenanza. En el estudio, que Pomares alababa, dejaba claro que España es el primer país de la UE en consumo de prostitución, y el tercero del mundo, y 114.000 mujeres la ejercen. Un ránking que da pavor. Carmen Martín, representante del Consejo de la Mujer y presidenta de la Plataforma Violencia Cero, demandó «acabar con la explotación sexual de mujeres y niñas». Según un estudio del Ministerio de Igualdad, el 40% de los españoles ha pagado alguna vez por servicios sexuales El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, relacionó la turistificación y la prostitución y pidió un informe serio sobre esta cuestión en el que participara la UMA. Entró el popular Cantos en la cuestión de que es prematuro que los ayuntamientos se posicionen institucionalmente a favor del modelo abolicionista, que había división de criterios incluso en el PSOE y que estaba de acuerdo en la protección real a las mujeres que sufrían la trata y la explotación sexual, pero que «el intercambio de sexo por dinero no puede confundirse muchas veces con trata. Hay degradación de la mujer, de acuerdo, pero habrá que ver hasta qué punto hay trata o no», puntualizó. Cantos miró a Rodríguez y le dijo que hablaba de una ordenanza, pero que no hablaba de cómo se iba a financiar y cuáles iban a ser los recursos. «No podemos apoyar la moción pese a tener un trasfondo muy legítimo, lógico y que compartimos, pero está mal planteada», y daba cuenta de que las normativas municipales no había funcionado en Madrid, Valencia, Logroño o Alicante. Pero Rosa del Mar Rodríguez le apuntaba a que en Sevilla había ordenanza abolicionista y «no son ilegales, ni se había hundido el mundo, Sevilla sigue pie», y en cuanto a los recursos ponía sobre la mesa los 1.250 millones de euros del presupuesto municipal. «Pónganse del lado correcto de la historia», puntualizaba. Finalmente, la iniciativa socialista para aprobar nueva ordenanza de convivencia de carácter abolicionista de la prostitución y la explotación sexual no salía adelante con los votos en contra del PP y Vox, y a favor del PSOE y Con Málaga (Podemos e IU).

