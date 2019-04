La Roca: un enclave transformado Se ha eliminado el cierre del jardín y montado un parque nuevo. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Lunes, 8 abril 2019, 08:24

El parque que existe en la calle Poeta Bernardo de la Torre de la barriada de La Roca ha sufrido una gran transformación así como su entorno y los aparcamientos de la zona. Un recinto que según hemos recogido en más de una ocasión en estas mismas páginas, se encontraba en mal estado, con bancos rotos, pintadas y donde era frecuente ver botellas, plásticos y demás restos de botellón, además de excrementos de perros, y todo eso junto a una zona infantil. Una situación en la que, según algunos de los vecinos de la Roca, tenía mucho que ver la configuración de ese espacio, con un muro y unas puertas de acceso que han sido eliminados, por lo que ahora el parque está abierto, es diáfano y no contribuye a que sirva de refugio de quienes acudían allí a hacer botellón.

Aparcamientos mejorados.

Además el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Junta Municipal de Distrito de Palma Palmilla, ha reformado la zona de aparcamientos de la calle Bernardo de la Torre tras la reurbanización integral que se ha llevado a cabo en aquella zona. Una actuación, con un presupuesto de más de 380.000 euros, que ha supuesto renovar acerado además del pavimento en las plazas de aparcamiento y nuevo asfalto. También se ha mejorado la seguridad vial del entorno con la creación de nueve pasos de peatones nuevos y mejorando la visibilidad en el cruce con la calle Godino, y se han generado zonas verdes y protegido árboles mediante la creación de medianas y espacios ajardinados. En definitiva, una mejora sustancial de la zona en la que queda por arreglar una antigua pista de petanca que lleva años abandonada.

Imagen de una acera sucia.

Limpieza: baldeos en días de lluvia

No es la primera vez que se plantea esta cuestión y que la recogemos en estas páginas. ¿Qué sentido tiene que se baldeen las calles los días de lluvia?.Un lector, Manuel Senciales, dice que junto al kiosco donde diariamente adquiere este periódico, «un grupo de personas que también iban a adquirirlo, comentaban como cuando más llovía unos empleados de Limasa estaban baldeando las aceras. Siempre que llueve hacen lo mismo, comentó otro del grupo. En cambio en verano no lo hacen. Llamé varias veces este verano para que baldearan las aceras de mi calle. que estaban muy sucia, y no vinieron. Me gustaría que alguien explicara la lógica de este comportamiento que parece ilógico».

Teresa Porras, concejala responsable de Limasa, comenta al respecto que la lluvía de por sí no quita la suciedad de las aceras, sobre todo si éstas tienen manchas, algo que se consigue con los baldeos, que en ocasiones llevan detergentes específicos para una mayor limpieza.