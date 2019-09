La Mirilla: El poder de los 80 Voluntarias de AECC y pacientes disfrazadas para la fiesta ochentera. / Emilio Morales AECC organiza una fiesta ochentera en el Castillo Sohail EMILIO MORALES Málaga Miércoles, 18 septiembre 2019, 11:33

L a solidaridad no cesa, y eso siempre es una buena noticia. El pasado fin de semana tuvo lugar la III Degustación Gastronómica a beneficio de AECC, en el Castillo Sohail de Fuengirola. La característica central de este evento fue una fiesta ochentera, en la que no faltó el presidente provincial de AECC Francisco Aguilar y la vicepresidenta Paloma Gómez, que fueron algunos de los encargados de conducir el acto. Asistieron más de 500 personas, lo que convirtió esta cita en una velada para el recuerdo. Los beneficios se dedican a los programas y servicios que la AECC presta en Fuengirola a pacientes de cáncer y sus familiares. Atención psicológica, atención social, fisioterapia, talleres, deshabituación tabáquica y grupos de nutrición.

Por otro lado, hace tan solo unos días tuvo lugar la visita de Irene Villa al colegio Internacional Torrequebrada. «Lo que no se olvida nunca son los valores, los principios, frases que dijo una profesora o profesor en un momento determinado, que no entendías, y que la vida te ha demostrado la importancia que tenía. Pues eso, lo que no aparece en los libros de texto y de lo que no se puede examinar, es precisamente lo que puede cambiar el rumbo de tu vida en un momento determinado, el faro que te guíe o a lo que agarrarte en un momento de dudas, en un bache o cuando aparece la tristeza» explicó la protagonista de la jornada ante la mirada de los alumnos atónitos.

«Puede que las líneas principales de su discurso esté formada por conceptos que ya hemos oído muchas veces, pero resulta emocionante y conmovedor escucharlo de sus labios y recorrer con ella a través de su testimonio algunos de los momentos más cruciales de su vida. Porque a veces el mensaje solo se recibe y cala cuando el mensajero sabe transmitirlo y tiene autoridad para ello. Y ella sabe, no porque se lo haya aprendido, sino porque lo ha vivido y lo ha experimentado en su propia piel» relatan desde el colegio.