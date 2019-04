La número 6 de De la Torre pidió la baja de Ciudadanos el día antes de anunciarse la lista Sánchez Jiménez, en la presentación de la lista. / SALVADOR SALAS María Rosa Sánchez Jiménez, directiva en la empresa pública de Turismo Andaluz, concurre a la candidatura popular como independiente ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 23 abril 2019, 00:39

La directiva de Turismo Andaluz María Rosa Sánchez Jiménez, que ocupa el puesto número 6 de la candidatura del PP a las elecciones municipales como fichaje independiente del alcalde, Francisco de la Torre, solicitó formalmente su baja del partido de Ciudadanos un día antes de que el propio De la Torre y el presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, hicieran pública la candidatura popular para el Ayuntamiento de Málaga. Así lo ha podido confirmar este periódico, que ha tenido acceso a la comunicación interna en la que el partido naranja informa a los suyos de que «Rosa Sánchez Jiménez, REDIC (Responsable Digital y de Comunicación) de la junta directiva de la Agrupación Málaga Este ha presentado su renuncia al cargo y ha solicitado su baja del partido», y anuncia que desde ese momento «se inicia el proceso de cobertura del puesto siguiendo lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de Organización».

Se da la circunstancia de que la número 6 de la lista del PP es uno de los nueve candidatos independientes que presenta el partido, entre ellos la número 2, Susana Carillo, que procede de la empresa privada como directiva de Endesa y que se incorpora directamente a la vida pública sin experiencia previa en la política. No es el caso, sin embargo, de Sánchez Jiménez, colocada en puestos de salida en la candidatura de De la Torre y que previsiblemente se ganará su acta de concejal al ir en el número seis. En efecto, la directiva de Turismo Andaluz y hasta ahora jefa del área de comercio electrónico en la empresa pública dependiente de la Junta, ha sido afiliada de Cs hasta unas horas antes del anuncio del PP y ha colaborado con la formación naranja en materia de comunicación y turismo.

Su vínculo con la formación era confirmado ayer por la propia Sánchez Jiménez en declaraciones a SUR: «Efectivamente he sido afiliada y he colaborado a temporadas con la agrupación de Málaga Este cuando el partido se puso en contacto conmigo por temas de turismo», aclaraba la nueva candidata por el PP, quien desvincula no obstante su decisión de darse de baja de Cs del hecho de que su nombre ya estuviera incluido en las listas del PP tras el 'sí' a De la Torre: «No tienen nada que ver ambas circunstancias a pesar de que hayan coincidido en el tiempo», insistía Sánchez Jiménez tras subrayar que «hacía tiempo» que había transmitido «verbalmente» a los responsables del partido naranja su intención de dejar su cargo y darse de baja como afiliada. Sin embargo, la petición formal no la cursó hasta hace escasas fechas, hasta el punto de fuentes cercanas al partido naranja confirmaron que la solicitud de baja llegó un día antes del anuncio de la lista del PP, que tuvo lugar el pasado 17 de abril.

Sobre su futuro en el PP, Sánchez Jiménez aclaró que por el momento se mantendrá como independiente. «Vamos paso a paso», añadía al ser preguntada por la posibilidad de afiliarse al partido por el que concurre ahora a las elecciones municipales del 26 de mayo. En cualquier caso, la número 6 de De la Torre se reafirmaba en su «compromiso» y «responsabilidad» con el proyecto de ciudad que impulsa el regidor popular, y en el que Sánchez Jiménez tomará previsiblemente el testigo de la labor que ha desempeñado en los últimos ocho años la todavía concejal María del Mar Martín Rojo, que da un paso atrás en la política para reincorporarse a su trabajo en la CEM (Confederación de Empresarios de Málaga).

«Es un auténtico privilegio que Francisco de la Torre se haya acordado de mí para un proyecto de ciudad que tiene muchísima proyección a nivel turístico, tecnológico y empresarial», concluía la número 6 del alcalde, cuyos planes inmediatos pasan por solicitar la excedencia de Turismo Andaluz en el caso de que finalmente obtenga su acta de concejal... con el programa del PP.