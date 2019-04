Málaga Ahora vive una segunda ruptura con la marcha de Isabel Jiménez a otro partido Ysabel Torralbo, Rosa Galindo e Isabel Jiménez, ésta última la que se marcha a Podemos Cambiar Málaga. / P. R. Q. La edil se presenta como número tres de Podemos Cambiar Málaga; y Torralbo afirma que esto «ha sido dale a Pepillo un carguillo; falta de ética total» PILAR R. QUIRÓS Málaga Miércoles, 24 abril 2019, 00:14

El grupo municipal Málaga Ahora vive su segunda crisis y ruptura a un mes de las elecciones municipales con la marcha a otro partido de la número tres, Isabel Jiménez, concretamente al llamado Podemos Cambiar Málaga. Esta formación viene a ser una combinación de insatisfechos con las listas de Podemos, al que se le han unido dos miembros de Málaga Ahora, que incluso concurrieron a sus primarias:en primer lugar, la concejal Isabel Jiménez, que seguía representando esta mañana a Málaga Ahora en la comisión de Derechos Sociales;así como Manuel Aguilar Fernández, más conocido como Lolo, y que habían obtenido ambos los puestos nueve y siete, respectivamente en las primarias de Málaga Ahora a las que concurrieron. La primera ruptura en este grupo municipal fue en septiembre de 2016 cuando el edil Juanjo Espinosa decidió marcharse y pasar a ser concejal no adscrito. Más tarde saldrían unos asuntos sobre gastos de cerca de 4.000 euros con dinero municipal, que presuntamente no corresponderían a consumos del grupo, asunto que dirime en la actualidad un juzgado a petición de la Fiscalía.

Al ser preguntada Isabel Jiménez sobre su marcha de Málaga Ahora, máxime cuando todavía representaba ayer a su partido en el Ayuntamiento, quiso eludir hablar del asunto, precisamente ella, cuya formación hasta la fecha no ha dejado de exigir transparencia en todas las cuestiones. Finalmente, Jiménez manifestó que apenas lo sabía nadie y que no quería hablar sobre el tema. Cuando se le insistió, manifestó:«Bueno, la lista está ahí, pero aún no la han presentado». Al explicársele que sí la habían presentado, que fue anteayer, contestó:«Bueno, por ahora sí voy en las listas, pero me queda que hacer una serie de preguntas para ver si sigo en ella o finalmente me salgo de la lista». ¿Pero eso cómo lo va a hacer? «Bueno, si no me contestan lo que quiero oír, daré marcha atrás», puntualizó. Es decir, que se arrepentiría y alegaría su salida de la lista en el plazo estipulado de alegaciones. Ha habido situaciones surrealistas en el Ayuntamiento, pero ésta sin duda se antoja como poco esperpéntica.

En la lista de Podemos Cambiar Málaga va de número uno la activista de la PAH Francisca Pascual, una de las enfadadas con los procesos de elección de Podemos, al igual que el número dos, Luis Arias;y la mencionada edil de Málaga Ahora Isabel Jiménez, de tres; y de cuatro, David Ingelmo, fundador del partido Ágora, y uno de los habituales en los plenos de la ciudad.

Así que ante esta tesitura, que los integrantes de Málaga Ahora conocieron el pasado Viernes Santo, la portavoz Ysabel Torralbo, explicaba ayer que la decisión de Isabel Jiménez «supone una falta de ética total» al tiempo que criticaba que todo esto demuestra al final que lo suyo ha sido «(para conocerle) dale un carguillo a Pepillo;no tiene ética, está totalmente desesperada y quiere seguir de edil. Esto es terrible, lo peor de la política». Cuando se le insistía a Torralbo que por qué siguen contando con ella para las comisiones y para el próximo pleno, aseguró que para el poco tiempo que queda no querían cesarla, «ni montar más escándalo, de un asunto que realmente lo único que denota es que no acepta haber quedado de número nueve en las primarias de Málaga Ahora. En realidad, lo de Isabel no tiene nombre;yo no la disculpo», añadió. El final de mandato municipal está siendo de lo más movidito.

Alejandro Carballo y Juan Cassá.

Cs retira la moción y en el PP dicen que es «porque no tienen huevos»

La mañana se vivió entre bambalinas. Aunque de la moción naranja de «tocar los cojones» no se habló directamente en la comisión de Economía porque Ciudadanos la retiró del orden del día, una potestad que tienen todos los grupos proponentes, lo cierto es que no pararon de llover WhatsApp entre ediles de distintas formaciones y hubo varios comentarios divertidos, entre ellos alguno a viva voz.

El presidente de la comisión y concejal de Economía, Carlos Conde, dijo que se retiraba la iniciativa que pedía una auditoría y control sobre las contrataciones del ayuntamiento, la misma que incluía la siguiente sentencia, entre corchetes, acerca del equipo de gobierno del PP:«Creo que en eso son bastante escrupulosos, pero básicamente es por si quieres tocar los cojones». En ese minuto, todos observaban al edil Alejandro Carballo, el mismo que decidió no levantar la mirada de la mesa. La risas entre los populares venía a cuenta del siguiente chiste, que decían a viva voz más tarde:«La han retirado porque no tienen huevos». Después, Carballo presentaba otra iniciativa en Derechos Sociales, de la que nada más empezar, y con esa cara de bueno que tiene, explicaba que «era totalmente blanca». Propósito de enmienda que lo llaman.